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https://noticiaslatam.lat/20260826/muere-el-actor-de-mi-pobre-angelito-2-y-eso-tim-curry--1174811446.html
Muere el actor de 'Mi pobre angelito 2' y 'Eso' Tim Curry
Muere el actor de 'Mi pobre angelito 2' y 'Eso' Tim Curry
Sputnik Mundo
El reconocido actor, cantante y comediante británico Tim Curry falleció a los 80 años, tras sufrir graves problemas de salud durante más de 10 años, luego de... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T15:54+0000
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Tim Curry es conocido principalmente por su papel protagónico en la película The Rocky Horror Show, así como por sus papeles en Eso, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York y La caza del Octubre Rojo. Además de su carrera cinematográfica, también disfrutó de una exitosa trayectoria como actor de doblaje, prestando su voz a películas animadas como Scooby-Doo, Rugrats y Mucha Lucha.Más allá de su carrera como actor, Curry también cosechó un éxito notable en la música, tanto como compositor de bandas sonoras como solista. En 1978, A&amp;M Records lanzó su álbum debut, Read My Lips. El disco contenía una ecléctica mezcla de estilos y canciones, muchas de ellas versiones.
https://noticiaslatam.lat/20260314/las-peliculas-actuales-colocan-en-crisis-a-la-figura-paterna-considera-analista-1172470451.html
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🎭 arte y cultura, cine, 👤 gente
🎭 arte y cultura, cine, 👤 gente

Muere el actor de 'Mi pobre angelito 2' y 'Eso' Tim Curry

15:54 GMT 26.08.2026 (actualizado: 16:00 GMT 26.08.2026)
© AP Photo / Peter KramerTim Curry, actor británico, asistió al homenaje a Alec Baldwin en el Museo de la Imagen en Movimiento en Nueva York el lunes 28 de febrero de 2011
Tim Curry, actor británico, asistió al homenaje a Alec Baldwin en el Museo de la Imagen en Movimiento en Nueva York el lunes 28 de febrero de 2011 - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Peter Kramer
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El reconocido actor, cantante y comediante británico Tim Curry falleció a los 80 años, tras sufrir graves problemas de salud durante más de 10 años, luego de sufrir un derrame cerebral en 2012 que afectó su movilidad, reportan los medios.
Tim Curry es conocido principalmente por su papel protagónico en la película The Rocky Horror Show, así como por sus papeles en Eso, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York y La caza del Octubre Rojo.
Además de su carrera cinematográfica, también disfrutó de una exitosa trayectoria como actor de doblaje, prestando su voz a películas animadas como Scooby-Doo, Rugrats y Mucha Lucha.
Más allá de su carrera como actor, Curry también cosechó un éxito notable en la música, tanto como compositor de bandas sonoras como solista. En 1978, A&M Records lanzó su álbum debut, Read My Lips. El disco contenía una ecléctica mezcla de estilos y canciones, muchas de ellas versiones.
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