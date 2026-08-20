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Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra instalaciones militares ucranianas

Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra instalaciones militares ucranianas

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un ataque masivo contra instalaciones de la industria militar, un centro de transporte y logística y almacenes en la... 20.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-20T06:28+0000

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El ataque fue realizado con armas de alta precisión de base terrestre, aérea y marítima, así como con aeronaves no tripuladas de largo alcance, precisó el ente.Entre los objetivos alcanzados se encuentran la fábrica de componentes para los cohetes Flamingo en Kiev y una planta de ensamblaje que producía drones Lyuti y desarrollaba aeronaves tripuladas.Además el blanco del ataque fue un depósito de municiones que almacenaba bombas termobáricas M-900 y municiones para drones tipo Baba Yaga.Asimismo, las FFAA rusas asestaron golpes contra un complejo comercial y de almacenamiento que producía componentes para drones y ensamblaba drones de ala fija y un almacén que almacenaba hasta 8.000 metros cúbicos de combustible para las FFAA de Ucrania.En la región de Kiev fue atacado un centro logístico que almacenaba bienes de doble uso.Almacenes con equipo militar en los puertos de Chernomorsk y Yuzhni también fueron el blanco del ataque la noche del 19 de agosto.

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