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Pantsir-SMD: conoce el sistema creado para anular ataques masivos de drones
Pantsir-SMD: conoce el sistema creado para anular ataques masivos de drones
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Las FFAA de Rusia recibieron un nuevo lote de sistemas Pantsir-SMD, que representan una versión actualizada con base en la experiencia de combate reciente. 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T18:01+0000
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Los cambios implementados buscan aumentar la eficacia del complejo frente a ataques masivos de drones, misiles de crucero y otras amenazas aéreas, así como ampliar su capacidad de interceptación.Sputnik te muestra las principales características del Pantsir-SMD.
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Pantsir-SMD: conoce el sistema creado para anular ataques masivos de drones
Las FFAA de Rusia recibieron un nuevo lote de sistemas Pantsir-SMD, que representan una versión actualizada con base en la experiencia de combate reciente.
Los cambios implementados buscan aumentar la eficacia del complejo frente a ataques masivos de drones, misiles de crucero y otras amenazas aéreas, así como ampliar su capacidad de interceptación.
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