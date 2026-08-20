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Los 'petroleros fantasmas' no compensan la caída de los suministros por Ormuz, constata un experto

Los 'petroleros fantasmas' no compensan la caída de los suministros por Ormuz, constata un experto

Sputnik Mundo

Los llamados 'petroleros fantasmas' permiten mantener parte de los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz, pero no compensan la caída de los... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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Estos petroleros transportan entre 500.000 y 600.000 barriles de petróleo, atraviesan el estrecho de Ormuz y, a continuación, su carga se transborda a grandes petroleros en el golfo de Adén, cuya capacidad alcanza los 1,5-2 millones de barriles, añade.No obstante, estas operaciones de 3-4 millones de barriles al día no pueden compensar el déficit surgido tras la interrupción de los suministros habituales a través del estrecho, que anteriormente ascendían a unos 15 millones de barriles al día, apunta el analista.Asimismo, este petróleo de contrabando se vende a precios del mercado negro, explicó el experto, al señalar que puede ser más barato en la etapa de carga, pero aumenta debido al costo de tránsito por el estrecho de Ormuz y a una prima de riesgo.Al mismo tiempo, el experto apunta que la caída del consumo mundial de petróleo permite amortiguar parcialmente este déficit. El consumo se redujo de unos 105 millones a entre 90 y 95 millones de barriles diarios, especialmente en Europa, debido al aumento de los precios, resume el experto.

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