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Los 'petroleros fantasmas' no compensan la caída de los suministros por Ormuz, constata un experto
Los 'petroleros fantasmas' no compensan la caída de los suministros por Ormuz, constata un experto
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Los llamados 'petroleros fantasmas' permiten mantener parte de los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz, pero no compensan la caída de los... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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Estos petroleros transportan entre 500.000 y 600.000 barriles de petróleo, atraviesan el estrecho de Ormuz y, a continuación, su carga se transborda a grandes petroleros en el golfo de Adén, cuya capacidad alcanza los 1,5-2 millones de barriles, añade.No obstante, estas operaciones de 3-4 millones de barriles al día no pueden compensar el déficit surgido tras la interrupción de los suministros habituales a través del estrecho, que anteriormente ascendían a unos 15 millones de barriles al día, apunta el analista.Asimismo, este petróleo de contrabando se vende a precios del mercado negro, explicó el experto, al señalar que puede ser más barato en la etapa de carga, pero aumenta debido al costo de tránsito por el estrecho de Ormuz y a una prima de riesgo.Al mismo tiempo, el experto apunta que la caída del consumo mundial de petróleo permite amortiguar parcialmente este déficit. El consumo se redujo de unos 105 millones a entre 90 y 95 millones de barriles diarios, especialmente en Europa, debido al aumento de los precios, resume el experto.
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Los 'petroleros fantasmas' no compensan la caída de los suministros por Ormuz, constata un experto
Los llamados 'petroleros fantasmas' permiten mantener parte de los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz, pero no compensan la caída de los suministros, señala a Sputnik el experto Rabih Yaghi. Asimismo, apunta que el alza de los precios afecta a los importadores de Europa y Asia.
"Los envíos ocultos de petróleo a través del estrecho de Ormuz constituyen contrabando y se llevan a cabo mediante los denominados 'petroleros fantasmas', que se cargan en instalaciones petroleras de varios países del golfo Pérsico, entre ellos Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak", aclara.
Estos petroleros transportan entre 500.000 y 600.000 barriles de petróleo, atraviesan el estrecho de Ormuz y, a continuación, su carga se transborda a grandes petroleros en el golfo de Adén, cuya capacidad alcanza los 1,5-2 millones de barriles, añade.
No obstante, estas operaciones de 3-4 millones de barriles al día no pueden compensar el déficit surgido tras la interrupción de los suministros habituales a través del estrecho, que anteriormente ascendían a unos 15 millones de barriles al día, apunta el analista.
Asimismo, este petróleo de contrabando se vende a precios del mercado negro, explicó el experto, al señalar que puede ser más barato en la etapa de carga, pero aumenta debido al costo de tránsito por el estrecho de Ormuz y a una prima de riesgo.
"En la actualidad, los precios de los contratos de futuros del petróleo se sitúan entre 88 y 95 dólares por barril
, lo que plantea serios problemas a los países importadores de Europa y Asia en comparación con los niveles de precios anteriores al inicio del actual conflicto en la región
", recuerda.
Al mismo tiempo, el experto apunta que la caída del consumo mundial de petróleo permite amortiguar parcialmente este déficit. El consumo se redujo de unos 105 millones a entre 90 y 95 millones de barriles diarios, especialmente en Europa, debido al aumento de los precios, resume el experto.
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