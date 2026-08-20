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EEUU busca absorber progresivamente la industria militar europea, señala un analista

EEUU busca absorber progresivamente la industria militar europea, señala un analista

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La posibilidad de adaptar los lanzadores europeos de los sistemas lanzacohetes múltiples a los misiles estadounidenses tiene como objetivo una mayor absorción... 20.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-20T09:10+0000

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"Esta adaptación dará lugar a una absorción progresiva y a una dependencia aún mayor de las empresas europeas del sector militar y de defensa respecto a EEUU, con el fin de obtener beneficios en el futuro de estos suministros, manteniendo el control sobre la producción de armas y municiones", aclaró. Toda la producción se llevará a cabo en EEUU, mientras que los europeos tendrán posteriormente la posibilidad de fabricar este tipo de misiles, pero con componentes estadounidenses, explicó Leónkov. "Hasta ese momento, estos misiles se adquirirán en Estados Unidos; después se comprarán los componentes y, posteriormente, Washington decidirá a quién y qué vender", resumió el analista.Anteriormente, los medios informaron que EEUU está estudiando la posibilidad de conceder autorización para adaptar los lanzadores europeos al uso de proyectiles y misiles de fabricación estadounidense, en concreto, misiles Himars para los sistemas lanzacohetes múltiples europeos.

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