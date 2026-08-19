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Zajárova explica qué perseguía EEUU con los bombardeos nucleares de Japón
Zajárova explica qué perseguía EEUU con los bombardeos nucleares de Japón
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Con sus golpes con bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, Washington pretendía no solo quebrantar el 'espíritu japonés', sino también someter a este... 19.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-19T18:20+0000
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La vocera hizo hincapié no solo en el gran número de muertes causadas directamente por las bombas en el momento de la explosión, sino también en la contaminación radiactiva derivada del ataque y las enfermedades posteriores. En su opinión, esto dista mucho de ser simples medidas de represalia o intimidación.Entre estas personas, destacó a los niños, que no tenían culpa alguna de la política agresiva de Tokio de aquellos años, así como a las "futuras generaciones" de japoneses. Además, el ataque nuclear fue una demostración de que a Japón se le podía hacer "cualquier cosa" y en cualquier momento, sostuvo la representante de la Cancillería rusa."[A los japoneses] se les influyó de tal manera que vivieran bajo el yugo de una dependencia total", cerró.A comienzos de agosto, Zajárova denunció que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, no habían mencionado el nombre del país responsable durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del bombardeo. Al mismo tiempo, la portavoz destacó que el pueblo ruso "siempre recordó a las víctimas de las dos ciudades japonesas y presentó esta tragedia como un ejemplo de crueldad inadmisible".Por la mañana del 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue destruida por la primera bomba atómica utilizada como arma de guerra. Сomo consecuencia del bombardeo estadounidense, en los primeros días murieron unas 120.000 personas.Tres días más tarde, EEUU lanzó la segunda bomba atómica llamada Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki, donde se calcula que fallecieron 73.000 personas a causa de este ataque.
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Zajárova explica qué perseguía EEUU con los bombardeos nucleares de Japón
Con sus golpes con bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, Washington pretendía no solo quebrantar el 'espíritu japonés', sino también someter a este pueblo por generaciones, opinó para Sputnik la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
"Fue una forma de poner al pueblo japonés en una posición de humillación. Con medidas tan atroces. No se trata simplemente de una represalia o un castigo, comentó.
La vocera hizo hincapié no solo en el gran número de muertes causadas directamente por las bombas en el momento de la explosión
, sino también en la contaminación radiactiva derivada del ataque y las enfermedades posteriores. En su opinión, esto dista mucho de ser simples medidas de represalia o intimidación.
"Esto supuso, a lo largo de muchos años, el sufrimiento de personas que, sin duda, no todas eran culpables del militarismo japonés", agregó la portavoz.
Entre estas personas, destacó a los niños, que no tenían culpa alguna de la política agresiva de Tokio de aquellos años, así como a las "futuras generaciones" de japoneses. Además, el ataque nuclear fue una demostración de que a Japón se le podía hacer "cualquier cosa" y en cualquier momento, sostuvo la representante de la Cancillería rusa.
"[A los japoneses] se les influyó de tal manera que vivieran bajo el yugo de una dependencia total", cerró.
A comienzos de agosto, Zajárova denunció que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, no habían mencionado el nombre del país responsable durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del bombardeo. Al mismo tiempo, la portavoz destacó que el pueblo ruso "siempre recordó a las víctimas de las dos ciudades japonesas y presentó esta tragedia como un ejemplo de crueldad inadmisible".
Por la mañana del 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue destruida por la primera bomba atómica utilizada como arma de guerra
. Сomo consecuencia del bombardeo estadounidense, en los primeros días murieron unas 120.000 personas.
Tres días más tarde, EEUU lanzó la segunda bomba atómica llamada Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki, donde se calcula que fallecieron 73.000 personas a causa de este ataque.
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