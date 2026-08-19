Putin descarta consecuencias críticas por los ataques terroristas contra la infraestructura de Rusia | Video
12:35 GMT 19.08.2026 (actualizado: 13:57 GMT 19.08.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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La economía rusa se ve influida por una serie de factores, entre los que se incluyen la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones industriales y de infraestructura, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
"Por supuesto, estos ataques no tienen consecuencias críticas, nunca las han tenido ni las pueden tener. Pero, sin duda, nos causan daño, eso es evidente. Lo entendemos, lo vemos y lo sabemos", expresó durante su intervención en la reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y los Proyectos Nacionales.
De acuerdo con el mandatario, la dinámica económica en Rusia es, en general, "moderada, pero positiva". Precisó que el producto interior bruto de Rusia creció un 0,6% en el primer semestre de 2026 y un 1,3% en el segundo.
🇷🇺🇺🇦 Los ataques de Kiev contra la infraestructura de Rusia no tienen consecuencias críticas ni pueden tenerlas, asegura Putin— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 19, 2026
La economía rusa se ve influida por una serie de factores, "entre los que se incluyen la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones… https://t.co/qkUrIFRlTU pic.twitter.com/t9Z0DmZwnl
A su vez, la infraestructura comercial del país funciona de manera estable, pese a los ataques terroristas, agregó Putin.
Mientras tanto, las instalaciones logísticas y de almacenamiento dañadas por los ataques necesitan ser restauradas, incluso con ayuda estatal, planteó el presidente.