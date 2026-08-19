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Putin descarta consecuencias críticas por los ataques terroristas contra la infraestructura de Rusia | Video

Putin descarta consecuencias críticas por los ataques terroristas contra la infraestructura de Rusia | Video

Sputnik Mundo

La economía rusa se ve influida por una serie de factores, entre los que se incluyen la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el mandatario, la dinámica económica en Rusia es, en general, "moderada, pero positiva". Precisó que el producto interior bruto de Rusia creció un 0,6% en el primer semestre de 2026 y un 1,3% en el segundo.A su vez, la infraestructura comercial del país funciona de manera estable, pese a los ataques terroristas, agregó Putin. Mientras tanto, las instalaciones logísticas y de almacenamiento dañadas por los ataques necesitan ser restauradas, incluso con ayuda estatal, planteó el presidente.

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