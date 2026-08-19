"No podemos permitir que Brasil vaya con la cabeza agachada", dice Lula
© AP Photo / Bruna PradoLuiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
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Durante su visita al Centro Industrial Nuclear de Aramar, en Sao Paulo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva destacó que su país será uno de los pocos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que tendrá un submarino de propulsión nuclear, una situación que defendió como un asunto de soberanía nacional.
"No podemos tener soberanía nacional solamente porque pronunciamos discursos. El discurso son sólo palabras. A veces el adversario escucha. [Pero] tenemos que estar preparados para que sepan que tendremos la fuerza para poder decir 'no', que tendremos la fuerza para poder decir que vamos a competir. Lo que no podemos es tener un país de este tamaño con la cabeza agachada toda la vida", aseveró Lula.
En los últimos meses, el jefe de Estado brasileño ha defendido la importancia de la soberanía nacional y tecnológica mediante el desarrollo de proyectos estratégicos de defensa, en un momento en el que crecen las alarmas frente a la injerencia estadounidense en la región y cuando están cada vez más próximos los comicios presidenciales de octubre.
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