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"No es solo una declaración": ¿Ucrania inició un proceso de cambio de poder?

"No es solo una declaración": ¿Ucrania inició un proceso de cambio de poder?

Sputnik Mundo

El proceso de cambio de poder y de destitución de Volodímir Zelenski ya está en marcha en Ucrania y cuenta con la aprobación de centros de influencia... 19.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-19T10:20+0000

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Así comentó las declaraciones del exministro de Defensa del país, Mijaíl Fiódorov, sobre la crisis de gobernabilidad y la necesidad de celebrar elecciones."Esto no es solo una declaración ni un llamado a celebrar elecciones y a preparar el terreno. Fiódorov actúa con la aprobación y el respaldo de determinados centros de influencia en Occidente. De hecho, en los territorios bajo el control del régimen de Zelenski se ha puesto en marcha un proceso de cambio de poder y de destitución del jefe del régimen, quien lleva varios años siendo un usurpador", afirmó.Según Rógov, a Zelenski podrían plantearle una elección: o abandona el cargo voluntariamente, o el país se ve sacudido por un nuevo Maidán.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron canceladas entonces, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelenski declaró que celebrar elecciones en ese momento era "inoportuno".

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