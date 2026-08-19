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"No es solo una declaración": ¿Ucrania inició un proceso de cambio de poder?
"No es solo una declaración": ¿Ucrania inició un proceso de cambio de poder?
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El proceso de cambio de poder y de destitución de Volodímir Zelenski ya está en marcha en Ucrania y cuenta con la aprobación de centros de influencia... 19.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-19T10:20+0000
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Así comentó las declaraciones del exministro de Defensa del país, Mijaíl Fiódorov, sobre la crisis de gobernabilidad y la necesidad de celebrar elecciones."Esto no es solo una declaración ni un llamado a celebrar elecciones y a preparar el terreno. Fiódorov actúa con la aprobación y el respaldo de determinados centros de influencia en Occidente. De hecho, en los territorios bajo el control del régimen de Zelenski se ha puesto en marcha un proceso de cambio de poder y de destitución del jefe del régimen, quien lleva varios años siendo un usurpador", afirmó.Según Rógov, a Zelenski podrían plantearle una elección: o abandona el cargo voluntariamente, o el país se ve sacudido por un nuevo Maidán.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron canceladas entonces, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelenski declaró que celebrar elecciones en ese momento era "inoportuno".
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"No es solo una declaración": ¿Ucrania inició un proceso de cambio de poder?
El proceso de cambio de poder y de destitución de Volodímir Zelenski ya está en marcha en Ucrania y cuenta con la aprobación de centros de influencia occidentales, declaró a Sputnik el presidente de la comisión de la Cámara Pública de Rusia, Vladímir Rógov.
Así comentó las declaraciones del exministro de Defensa del país, Mijaíl Fiódorov, sobre la crisis de gobernabilidad y la necesidad de celebrar elecciones.
"Esto no es solo una declaración ni un llamado a celebrar elecciones y a preparar el terreno. Fiódorov actúa con la aprobación y el respaldo de determinados centros de influencia en Occidente. De hecho, en los territorios bajo el control del régimen de Zelenski se ha puesto en marcha un proceso de cambio de poder y de destitución del jefe del régimen, quien lleva varios años siendo un usurpador", afirmó.
Según Rógov, a Zelenski podrían plantearle una elección: o abandona el cargo voluntariamente, o el país se ve sacudido por un nuevo Maidán.
"En estas elecciones, a Zelenski no le espera nada. El proceso de cambio de poder ya está en marcha y estoy convencido de que ahora estamos viendo el comienzo del fin de Zelenski", concluyó.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron canceladas entonces, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelenski declaró que celebrar elecciones en ese momento era "inoportuno".