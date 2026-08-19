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"La visa es utilizada por EEUU para presionar a la élite política mexicana", según expertos

"La visa es utilizada por EEUU para presionar a la élite política mexicana", según expertos

Sputnik Mundo

La revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán —exdirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e hijo del expresidente... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con López Beltrán, la decisión de EEUU "es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder". Al respecto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado que la decisión de Washington afecta la relación bilateral entre las naciones y señaló que el hijo de su antecesor tiene derecho a expresarse ante la revocación del permiso. En tanto, Morena —el partido oficialista en México— demostró su respaldo a López Beltrán y sentenció que la decisión de Washington respecto a la cancelación de la visa "es un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México. La relación entre México y EEUU debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones en nuestra patria". Un instrumento de presión Si bien la visa es un instrumento de control migratorio y su requerimiento depende de la política exterior que cada país ejerza con base en su soberanía, lo cierto es que hoy por hoy, Washington utiliza este instrumento como una herramienta de presión en contra de la actual élite política mexicana, consideró en entrevista con Sputnik la profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pamela Ángulo Olvera. La analista señaló que, en la teoría, la lógica del visado es tener un control migratorio de quiénes buscan entrar al país por diversas razones como el turismo, estudios, trabajo, entre otras. En el caso de México y EEUU, abundó, la petición de visa por parte del país norteamericano se remonta a la década de 1920, cuando se dio un boom en la migración con destino al país del norte. Sin embargo, dijo, es innegable que a lo largo de la relación bilateral entre ambas naciones se han dado prácticas asimétricas en cuando el tema migratorio, siendo una de ellas la petición de este permiso cuya finalidad es manipulable y que enmarca lo que actualmente está ocurriendo entre las administraciones de Donald Trump en EEUU y de Claudia Sheinbaum en México. "Estamos frente a dos gobiernos con dos ideologías completamente distintas. También vemos en América Latina un giro hacia la derecha, y también lleva a México a que parezca que se encuentra aislado sobre todo frente Estados Unidos", comentó. Este tipo de acciones, sentenció la experta en Política Exterior, no son nuevas por parte de Estados. Sin embargo, actualmente son más evidentes, además de que la decisión de retirar la visa a un personaje como López Beltrán va cargada de un simbolismo. Una "relación de subordinación" normalizada Para el filósofo y analista Fernando Bustos, el uso de la visa como herramienta política e ideológica no es algo nuevo por parte de Estados, pero "ahora es algo cínico". Esto, refirió, tiene que ver con una idiosincrasia arraigada en el país norteamericano en ver al externo como un peligro si no se acopla a sus intereses. "Me parece que EEUU tiene este sueño, o esta fantasía extendida, de que hay personas que quieren arrebatarle su forma de vida", apuntó. Bustos aseveró que la relación en temas migratorio entre México y EEUU es "totalmente asimétrica", pues mientras Washington endurece cada vez más los requisitos para el visado, el país latinoamericano nunca ha requerido de este mecanismo a los estadounidenses."No hemos hecho nada con relación a EEUU porque entendemos esta relación de subordinación como si fuera [un vínculo] dado por la naturaleza, frente al cual no podemos hacer nada (...)", consideró.

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