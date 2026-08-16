Embajada de EEUU responde a hijo de AMLO: "Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo"

Más temprano, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, dijo que la relación con México es sumamente importante, por lo que se debe seguir apostando por el lazo, a pesar de temas como el de la visa de López Beltrán. El 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en el mismo tenor y resaltó que este caso no vulnerará el vínculo binacional.
La representación diplomática estadounidense en México publicó un mensaje en redes sociales, a raíz de la cancelación del documento a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario del país latinoamericano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho", señaló.
Más temprano, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, dijo que la relación con México es sumamente importante, por lo que se debe seguir apostando por el lazo, a pesar de temas como el de la visa de López Beltrán.
El 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en el mismo tenor y resaltó que este caso no vulnerará el vínculo binacional.
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