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Embajada de EEUU responde a hijo de AMLO: "Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo"
Embajada de EEUU responde a hijo de AMLO: "Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo"
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La representación diplomática estadounidense en México publicó un mensaje en redes sociales, a raíz de la cancelación del documento a Andrés Manuel López... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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Más temprano, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, dijo que la relación con México es sumamente importante, por lo que se debe seguir apostando por el lazo, a pesar de temas como el de la visa de López Beltrán. El 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en el mismo tenor y resaltó que este caso no vulnerará el vínculo binacional.
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Embajada de EEUU responde a hijo de AMLO: "Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo"

01:40 GMT 16.08.2026
© Foto : X - @PartidoMorenaMxAndrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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La representación diplomática estadounidense en México publicó un mensaje en redes sociales, a raíz de la cancelación del documento a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario del país latinoamericano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho", señaló.

Más temprano, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, dijo que la relación con México es sumamente importante, por lo que se debe seguir apostando por el lazo, a pesar de temas como el de la visa de López Beltrán.
El 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en el mismo tenor y resaltó que este caso no vulnerará el vínculo binacional.
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