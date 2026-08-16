https://noticiaslatam.lat/20260816/embajada-de-eeuu-responde-a-hijo-de-amlo-se-cancelara-cualquier-visa-cuando-existan-razones-para-1174690066.html

Embajada de EEUU responde a hijo de AMLO: "Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo"

Embajada de EEUU responde a hijo de AMLO: "Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo"

Sputnik Mundo

La representación diplomática estadounidense en México publicó un mensaje en redes sociales, a raíz de la cancelación del documento a Andrés Manuel López... 16.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-16T01:40+0000

2026-08-16T01:40+0000

2026-08-16T01:40+0000

américa latina

política

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

visa

visados

andrés manuel lópez beltrán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1a/1173604902_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0992dad162d00252704b4075fce9021c.jpg

Más temprano, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, dijo que la relación con México es sumamente importante, por lo que se debe seguir apostando por el lazo, a pesar de temas como el de la visa de López Beltrán. El 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en el mismo tenor y resaltó que este caso no vulnerará el vínculo binacional.

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, visa, visados, andrés manuel lópez beltrán