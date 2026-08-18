https://noticiaslatam.lat/20260818/existe-toda-la-disposicion-de-eeuu-de-retirar-temporalmente-los-aranceles-a-colombia-dice-de-la-1174718001.html

"Existe toda la disposición de EEUU" de retirar temporalmente los aranceles a Colombia, dice De la Espriella

"Existe toda la disposición de EEUU" de retirar temporalmente los aranceles a Colombia, dice De la Espriella

Sputnik Mundo

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, refirió que sostuvo una charla telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que trató... 18.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-18T19:30+0000

2026-08-18T19:30+0000

2026-08-18T19:30+0000

américa latina

marco rubio

abelardo de la espriella

colombia

eeuu

aranceles

📈 mercados y finanzas

terremoto en colombia (2026)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174056139_0:399:1366:1167_1920x0_80_0_0_a51934c482f9e62ca09ef80a06f1d75b.jpg

Frente a ello, el mandatario colombiano solicitó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, que se traslade a Washington D.C. para abordar el tema. "Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas", expresó.

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

marco rubio, abelardo de la espriella, colombia, eeuu, aranceles, 📈 mercados y finanzas, terremoto en colombia (2026)