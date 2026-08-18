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"Existe toda la disposición de EEUU" de retirar temporalmente los aranceles a Colombia, dice De la Espriella
"Existe toda la disposición de EEUU" de retirar temporalmente los aranceles a Colombia, dice De la Espriella
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, refirió que sostuvo una charla telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que trató... 18.08.2026, Sputnik Mundo
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Frente a ello, el mandatario colombiano solicitó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, que se traslade a Washington D.C. para abordar el tema. "Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas", expresó.
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"Existe toda la disposición de EEUU" de retirar temporalmente los aranceles a Colombia, dice De la Espriella

19:30 GMT 18.08.2026
© Foto / Prensa Abelardo de la EspriellaEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la ceremonia en que fue oficialmente proclamado ganador de las elecciones de junio de 2026
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la ceremonia en que fue oficialmente proclamado ganador de las elecciones de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2026
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, refirió que sostuvo una charla telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que trató el tema, mismo que justificó como una manera de aliviar las finanzas del país sudamericano para atender el terremoto del 10 de agosto.

"Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en ese propósito", aseveró en X.

Frente a ello, el mandatario colombiano solicitó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, que se traslade a Washington D.C. para abordar el tema.
"Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas", expresó.
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