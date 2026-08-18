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"Está tocando fondo": Ucrania sufriría una escasez crónica de personal en el campo de batalla
"Está tocando fondo": Ucrania sufriría una escasez crónica de personal en el campo de batalla
Sputnik Mundo
La falta de efectivos se está convirtiendo en el principal problema para Ucrania, escriben medios checos. Esto afecta tanto al reclutamiento de nuevos soldados... 18.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-18T17:37+0000
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Además de que las tropas no se reponen con suficiente rapidez mediante la incorporación de nuevos reclutas, el número de militares en activo sigue disminuyendo por el "agotamiento" provocado por los combates y por las deserciones, explica el medio checo Seznam zprávy.El abandono de las unidades militares sin autorización se debe, a su vez, a que muchos llevan años combatiendo sin saber cuándo podrán regresar a casa, lo que "sin duda repercute en su estado moral", indica.La publicación añade que los profundos problemas existentes se ven agravados actualmente por la ausencia de un ministro de Defensa tras la dimisión de Mijaíl Fiódorov, que provocó protestas en todo el país.Al mismo tiempo, se subraya en el artículo que la apuesta de Kiev por el desarrollo de tecnologías no tripuladas no permitirá sustituir completamente a la infantería por drones.En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de reclutamientos forzosos.
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"Está tocando fondo": Ucrania sufriría una escasez crónica de personal en el campo de batalla
La falta de efectivos se está convirtiendo en el principal problema para Ucrania, escriben medios checos. Esto afecta tanto al reclutamiento de nuevos soldados como a la capacidad de mantener en servicio a los militares ya desplegados, en un contexto de altos niveles de deserción.
"Ucrania está tocando fondo. (...) El Ejército ucraniano necesita nuevos soldados, pero al mismo tiempo pierde a los más experimentados debido al agotamiento y a los largos períodos de servicio", señala la prensa.
Además de que las tropas no se reponen con suficiente rapidez mediante la incorporación de nuevos reclutas, el número de militares en activo sigue disminuyendo por el "agotamiento" provocado por los combates y por las deserciones, explica el medio checo Seznam zprávy.
El abandono de las unidades militares sin autorización se debe, a su vez, a que muchos llevan años combatiendo sin saber cuándo podrán regresar a casa, lo que "sin duda repercute en su estado moral", indica.
La publicación añade que los profundos problemas existentes se ven agravados actualmente por la ausencia de un ministro de Defensa tras la dimisión de Mijaíl Fiódorov, que provocó protestas en todo el país.
Al mismo tiempo, se subraya en el artículo que la apuesta de Kiev por el desarrollo de tecnologías no tripuladas no permitirá sustituir completamente a la infantería por drones.
En un contexto de escasez de personal en las filas ucranianas, las acciones coercitivas de los empleados de las oficinas de reclutamiento para detener a ciudadanos con fines de movilización provocan escándalos y generan protestas. Mientras tanto, en internet circulan ampliamente videos de reclutamientos forzosos.
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