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Asciende el número de muertos y desaparecidos tras devastador terremoto en Colombia
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Al menos 304 personas fallecieron y 4.548 resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto. El terremoto... 18.08.2026, Sputnik Mundo
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La entidad precisó que la emergencia afecta a 123.789 familias, equivalentes a 292.043 personas, distribuidas en 472 municipios y 15 departamentos del país. Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo considerables, con 134.342 casas averiadas y 29.554 destruidas, además de 267 edificios que colapsaron.En materia de infraestructura pública y servicios, el terremoto afectó a 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios, según el consolidado de la UNGRD. El balance registra además daños en 413 vías, cinco aeropuertos y 86 acueductos, así como afectaciones en 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.La emergencia también deja 1.323 animales afectados y 496 rescatados.La actividad sísmica ha continuado después del terremoto principal y, hasta las 13:30 hora local (18:30 GMT) del lunes 17 de agosto, las autoridades habían registrado 332 movimientos telúricos posteriores. De ese total, 21 movimientos tuvieron magnitudes superiores a 3,0 y dos superaron la magnitud 4,0, mientras el conjunto de eventos registrados osciló entre magnitudes de 0,6 y 4,8 y alcanzó profundidades de hasta 118,4 kilómetros.El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extienden actualmente a 15 departamentos y 472 municipios.La UNGRD advirtió que los datos son preliminares y permanecen en proceso de consolidación por parte de las entidades territoriales y los organismos operativos que atienden la emergencia.
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Asciende el número de muertos y desaparecidos tras devastador terremoto en Colombia
Al menos 304 personas fallecieron y 4.548 resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto. El terremoto dejó además 292.000 damnificados en 472 municipios y 15 departamentos, comunicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
"304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 personas rescatadas", detalló la UNGRD en su balance con corte a las 06:30 hora local (11:30 GMT).
La entidad precisó que la emergencia afecta a 123.789 familias, equivalentes a 292.043 personas, distribuidas en 472 municipios y 15 departamentos del país. Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo considerables, con 134.342 casas averiadas y 29.554 destruidas, además de 267 edificios que colapsaron.
En materia de infraestructura pública y servicios, el terremoto afectó a 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios, según el consolidado de la UNGRD. El balance registra además daños en 413 vías, cinco aeropuertos y 86 acueductos, así como afectaciones en 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.
La emergencia también deja 1.323 animales afectados y 496 rescatados.
La actividad sísmica ha continuado después del terremoto principal
y, hasta las 13:30 hora local (18:30 GMT) del lunes 17 de agosto, las autoridades habían registrado 332 movimientos telúricos
posteriores. De ese total, 21 movimientos tuvieron magnitudes superiores a 3,0 y dos superaron la magnitud 4,0, mientras el conjunto de eventos registrados osciló entre magnitudes de 0,6 y 4,8 y alcanzó profundidades de hasta 118,4 kilómetros.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto
con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extienden actualmente a 15 departamentos y 472 municipios.
La UNGRD advirtió que los datos son preliminares y permanecen en proceso de consolidación por parte de las entidades territoriales y los organismos operativos que atienden la emergencia.
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