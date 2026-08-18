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Asciende el número de muertos y desaparecidos tras devastador terremoto en Colombia
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Al menos 304 personas fallecieron y 4.548 resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto. El terremoto... 18.08.2026, Sputnik Mundo
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La entidad precisó que la emergencia afecta a 123.789 familias, equivalentes a 292.043 personas, distribuidas en 472 municipios y 15 departamentos del país. Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo considerables, con 134.342 casas averiadas y 29.554 destruidas, además de 267 edificios que colapsaron.En materia de infraestructura pública y servicios, el terremoto afectó a 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios, según el consolidado de la UNGRD. El balance registra además daños en 413 vías, cinco aeropuertos y 86 acueductos, así como afectaciones en 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.La emergencia también deja 1.323 animales afectados y 496 rescatados.La actividad sísmica ha continuado después del terremoto principal y, hasta las 13:30 hora local (18:30 GMT) del lunes 17 de agosto, las autoridades habían registrado 332 movimientos telúricos posteriores. De ese total, 21 movimientos tuvieron magnitudes superiores a 3,0 y dos superaron la magnitud 4,0, mientras el conjunto de eventos registrados osciló entre magnitudes de 0,6 y 4,8 y alcanzó profundidades de hasta 118,4 kilómetros.El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extienden actualmente a 15 departamentos y 472 municipios.La UNGRD advirtió que los datos son preliminares y permanecen en proceso de consolidación por parte de las entidades territoriales y los organismos operativos que atienden la emergencia.
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Asciende el número de muertos y desaparecidos tras devastador terremoto en Colombia

14:43 GMT 18.08.2026
© REUTERS Raquel CunhaPersonas observan un edificio derrumbado tras el terremoto del 10 de agosto en Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026
Personas observan un edificio derrumbado tras el terremoto del 10 de agosto en Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2026
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Al menos 304 personas fallecieron y 4.548 resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto. El terremoto dejó además 292.000 damnificados en 472 municipios y 15 departamentos, comunicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 personas rescatadas", detalló la UNGRD en su balance con corte a las 06:30 hora local (11:30 GMT).

La entidad precisó que la emergencia afecta a 123.789 familias, equivalentes a 292.043 personas, distribuidas en 472 municipios y 15 departamentos del país. Las afectaciones sobre las viviendas continúan siendo considerables, con 134.342 casas averiadas y 29.554 destruidas, además de 267 edificios que colapsaron.
En materia de infraestructura pública y servicios, el terremoto afectó a 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios, según el consolidado de la UNGRD. El balance registra además daños en 413 vías, cinco aeropuertos y 86 acueductos, así como afectaciones en 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.
La emergencia también deja 1.323 animales afectados y 496 rescatados.
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La actividad sísmica ha continuado después del terremoto principal y, hasta las 13:30 hora local (18:30 GMT) del lunes 17 de agosto, las autoridades habían registrado 332 movimientos telúricos posteriores. De ese total, 21 movimientos tuvieron magnitudes superiores a 3,0 y dos superaron la magnitud 4,0, mientras el conjunto de eventos registrados osciló entre magnitudes de 0,6 y 4,8 y alcanzó profundidades de hasta 118,4 kilómetros.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (oeste), y sus consecuencias se extienden actualmente a 15 departamentos y 472 municipios.
La UNGRD advirtió que los datos son preliminares y permanecen en proceso de consolidación por parte de las entidades territoriales y los organismos operativos que atienden la emergencia.
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