Sheinbaum confirma que dos mexicanos murieron en el terremoto en Colombia

Asimismo, la mandataria mexicana comentó que la ayuda del país a suelo colombiano consistió en el envío de víveres, ya que finalmente se decidió no enviar a los grupos militares de rescatistas por decisión del Gobierno de ese país sudamericano.Hasta el momento, el fatal terremoto ha dejado alrededor de 300 personas muertas y una cifra similar de desaparecidos, según los más recientes reportes oficiales.
Asimismo, la mandataria mexicana comentó que la ayuda del país a suelo colombiano consistió en el envío de víveres, ya que finalmente se decidió no enviar a los grupos militares de rescatistas por decisión del Gobierno de ese país sudamericano.
Hasta el momento, el fatal terremoto ha dejado alrededor de 300 personas muertas y una cifra similar de desaparecidos, según los más recientes reportes oficiales.
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