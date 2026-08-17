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Sheinbaum confirma que dos mexicanos murieron en el terremoto en Colombia
Sheinbaum confirma que dos mexicanos murieron en el terremoto en Colombia
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mexicanos fallecieron a consecuencia del sismo de magnitud 7,4 que azotó Colombia el 10 de agosto. 17.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, la mandataria mexicana comentó que la ayuda del país a suelo colombiano consistió en el envío de víveres, ya que finalmente se decidió no enviar a los grupos militares de rescatistas por decisión del Gobierno de ese país sudamericano.Hasta el momento, el fatal terremoto ha dejado alrededor de 300 personas muertas y una cifra similar de desaparecidos, según los más recientes reportes oficiales.
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Sheinbaum confirma que dos mexicanos murieron en el terremoto en Colombia

22:40 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mexicanos fallecieron a consecuencia del sismo de magnitud 7,4 que azotó Colombia el 10 de agosto.

"La Cancillería está en contacto con las familias. Incluso, los familiares se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, la mandataria mexicana comentó que la ayuda del país a suelo colombiano consistió en el envío de víveres, ya que finalmente se decidió no enviar a los grupos militares de rescatistas por decisión del Gobierno de ese país sudamericano.
Hasta el momento, el fatal terremoto ha dejado alrededor de 300 personas muertas y una cifra similar de desaparecidos, según los más recientes reportes oficiales.
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