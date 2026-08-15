Reportan desaparición de pareja de mexicanos tras terremoto en Colombia

De acuerdo con medios locales, el rastro de la pareja originaria de México se perdió en Pereira, una de las localidades más dañadas por el movimiento telúrico. Estaban en Colombia realizando un viaje vacacional.Hasta el momento, según Zapata Reyes, siguen las labores de búsqueda para localizarlos. Mientras tanto, ella viajará al país sudamericano para obtener mayor información sobre su familia.
Tras el sismo de magnitud 7,4 que devastó al noroeste colombiano recientemente, la familia de Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores informaron que no han tenido comunicación con ellos desde el trágico incidente.
"El último mensaje que recibí de mi papá fue a las 7:17, hora de Colombia (12:00 GMT), minutos antes del terremoto (...)", dijo Mariela Zapata Reyes, hija de Mario Alberto, en una entrevista radiofónica.
Hasta el momento, según Zapata Reyes, siguen las labores de búsqueda para localizarlos. Mientras tanto, ella viajará al país sudamericano para obtener mayor información sobre su familia.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).