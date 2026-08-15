Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260815/reportan-desaparicion-de-pareja-de-mexicanos-tras-terremoto-en-colombia-1174688232.html
Reportan desaparición de pareja de mexicanos tras terremoto en Colombia
Reportan desaparición de pareja de mexicanos tras terremoto en Colombia
Sputnik Mundo
Tras el sismo de magnitud 7,4 que devastó al noroeste colombiano recientemente, la familia de Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores informaron que no han... 15.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-15T20:40+0000
2026-08-15T20:40+0000
américa latina
seguridad
sociedad
colombia
méxico
terremoto en colombia (2026)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174679793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b607f1de9189b8606f71da0d746558f0.jpg
De acuerdo con medios locales, el rastro de la pareja originaria de México se perdió en Pereira, una de las localidades más dañadas por el movimiento telúrico. Estaban en Colombia realizando un viaje vacacional.Hasta el momento, según Zapata Reyes, siguen las labores de búsqueda para localizarlos. Mientras tanto, ella viajará al país sudamericano para obtener mayor información sobre su familia.
colombia
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174679793_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e95affd668f616b2c2abe0c486117b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, sociedad, colombia, méxico, terremoto en colombia (2026)
seguridad, sociedad, colombia, méxico, terremoto en colombia (2026)

Reportan desaparición de pareja de mexicanos tras terremoto en Colombia

20:40 GMT 15.08.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaРазрушенное здание в результате землетрясения в Колумбии
Разрушенное здание в результате землетрясения в Колумбии - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
Síguenos en
Tras el sismo de magnitud 7,4 que devastó al noroeste colombiano recientemente, la familia de Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores informaron que no han tenido comunicación con ellos desde el trágico incidente.
De acuerdo con medios locales, el rastro de la pareja originaria de México se perdió en Pereira, una de las localidades más dañadas por el movimiento telúrico. Estaban en Colombia realizando un viaje vacacional.
"El último mensaje que recibí de mi papá fue a las 7:17, hora de Colombia (12:00 GMT), minutos antes del terremoto (...)", dijo Mariela Zapata Reyes, hija de Mario Alberto, en una entrevista radiofónica.
Hasta el momento, según Zapata Reyes, siguen las labores de búsqueda para localizarlos. Mientras tanto, ella viajará al país sudamericano para obtener mayor información sobre su familia.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала