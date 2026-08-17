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Moscú denuncia un plan de Occidente para realizar ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica

Moscú denuncia un plan de Occidente para realizar ataques de falsa bandera con armas rusas en Latinoamérica

Sputnik Mundo

Occidente planea acusar a Rusia de supuesto suministro ilegal de armas rusas a cárteles de narcotráfico y otros grupos delictivos organizados en Venezuela... 17.08.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, se preparan grabaciones de audio y video falsas que "confirman" el "suministro" de armas a los países de América Latina a través de intermediarios, añaden en la inteligencia.Occidente espera ingenuamente convencer a los gobiernos latinoamericanos de apoyar una línea antirusa occidental. Sin embargo, lo único que realmente pueden conseguir los organizadores de esta provocación es "demostrar, una vez más, la ausencia de cualquier límite moral", así como su pensamiento estereotipado, señala el SVR.De acuerdo con la inteligencia, desde el inicio del conflicto en Ucrania, la guerra informativa de las élites euroatlánticas contra Rusia se ha caracterizado por la difusión y amplificación de historias "de lo más despreciables, más allá de los límites de la moral y del derecho".Sin embargo, la historia ha demostrado que el precio de las operaciones de este tipo contra Rusia puede resultar extremadamente alto, sobre todo para quienes las organizan, concluye el SVR, usando como un ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la cual comenzó tras el Incidente de Gleiwitz el 31 de agosto de 1939, cuando miembros de las SS, vestidos con uniformes polacos, atacaron una emisora de radio en la ciudad fronteriza alemana de Gleiwitz.

https://noticiaslatam.lat/20260710/de-donde-viene-el-trafico-ilegal-de-armas-que-eleva-la-violencia-en-ecuador-1174234971.html

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