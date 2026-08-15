https://noticiaslatam.lat/20260815/iran-puso-de-rodillas-a-la-principal-potencia-militar-del-mundo-comandante-en-jefe-del-cgri--1174688830.html

"Irán puso de rodillas a la principal potencia militar del mundo": comandante en jefe del CGRI

"Irán puso de rodillas a la principal potencia militar del mundo": comandante en jefe del CGRI

Sputnik Mundo

La postura del país persa frente al adversario más "sanguinario" del mundo resonó a nivel global y fortaleció la esperanza de los oprimidos, de acuerdo con el... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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En su discurso, dijo que esto fue demostrando —mediante operaciones de combate sostenidas— que las grandes potencias como Estados Unidos no son invencibles.El firme liderazgo iraní bajo el ayatolá Mojtabá Jameneí ha abierto nuevas oportunidades de resistencia para los oprimidos, lo que demuestra que un orden islámico podría llegar a prevalecer algún día frente al enemigo, añadió. Vahidí también expresó su confianza en que pronto llegarán a su fin las problemáticas que soportan las comunidades resilientes de toda la región, especialmente en Palestina y el Líbano.

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