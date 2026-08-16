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"Somos los número uno": el ruso Majáchev renueva el récord en la UFC con 17 victorias seguidas

"Somos los número uno": el ruso Majáchev renueva el récord en la UFC con 17 victorias seguidas

Sputnik Mundo

El luchador ruso de artes marciales mixtas (MMA) Islam Majáchev alcanzó las 17 victorias consecutivas en los torneos de UFC al defender su cinturón de peso... 16.08.2026, Sputnik Mundo

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La pelea duró los cinco asaltos. Por decisión unánime, los árbitros dieron la victoria al campeón vigente durante el combate clave del torneo UFC 330 en Filadelfia.Majáchev, de 34 años, cosechó una ovación del público al batir el récord histórico de 16 victorias seguidas que el brasileño Anderson Silva marcó en 2006. Con 29 triunfos y una derrota en su haber, el artemarcialista ruso se afianza como número uno en la clasificación de la UFC.Garry, de 28 años, tiene 17 victorias y dos derrotas ahora.

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