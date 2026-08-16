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Rusia toma el control de 2 asentamientos y derriba 9 misiles Flamingo ucranianos en un día

Rusia toma el control de 2 asentamientos y derriba 9 misiles Flamingo ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Pershomáriyevka, en la república popular de Donetsk, y Kudíyevka, en la región de Járkov, durante la... 16.08.2026, Sputnik Mundo

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Desde el organismo agregan que las unidades del grupo de tropas Norte, tras exitosas operaciones ofensivas, tomaron bajo control la localidad de Kudíyevka en la región de Járkov.Asimismo, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un proyectil del sistema Himars, 14 bombas guiadas y derribó 1.478 drones.Las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 159 zonas.Además, las FFAA de Rusia alcanzaron 15 vehículos blindados, incluido un M113 estadounidense, además de un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Vampire de producción checa.Durante las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.390 militares. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 365 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 330 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 200 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 250 en la del grupo Sur, y alrededor de 35 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

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