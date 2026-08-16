Rusia ataca varios buques ucranianos en el mar Negro, incluido uno que transportaba armas occidentales
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaOperaciones de combate del destacamento de vehículos aéreos no tripulados en la zona de Kúpiansk
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Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes con drones contra varios buques y petroleros, así como contra depósitos de combustible en el puerto de Odesa, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, fue atacado un buque que transportaba armas occidentales a Ucrania en el mar Negro.
"Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando infraestructura portuaria y buques de guerra desplegados en apoyo de las Fuerzas Armadas ucranianas", comunican desde el organismo.
Durante el día, los drones atacaron:
En la localidad de Bélgorod-Dnestrovski (a 40 km al suroeste de Odesa): un taller de producción y almacén de piezas y componentes para lanchas no tripuladas utilizadas para atacar buques de guerra e instalaciones de infraestructura energética en el mar Negro, así como ciudades rusas en la costa del mar Negro.
En la localidad de Vílkovo (a 138 km al suroeste de Odesa): base de lanchas patrulleras de la Armada ucraniana utilizadas para escoltar buques que transportan carga militar y combustible a los puertos.
En el puerto de Odesa: tres buques y dos petroleros, utilizados para el suministro de carga militar, combustible y lubricantes a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como tanques de combustible y almacenes con equipo militar.
En el mar Negro, al este de Odesa: un buque que transportaba armas occidentales a Ucrania.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.