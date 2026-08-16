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Rusia ataca varios buques ucranianos en el mar Negro, incluido uno que transportaba armas occidentales

Rusia ataca varios buques ucranianos en el mar Negro, incluido uno que transportaba armas occidentales

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes con drones contra varios buques y petroleros, así como contra depósitos de combustible en el puerto de Odesa... 16.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-16T15:11+0000

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Durante el día, los drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260816/abastezcanse-para-2-meses-un-oficial-ucraniano-alerta-sobre-una-dura-temporada-de-invierno-1174692813.html

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