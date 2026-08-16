Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260816/rusia-ataca-varios-buques-ucranianos-en-el-mar-negro-incluido-uno-que-transportaba-armas-1174694298.html
Rusia ataca varios buques ucranianos en el mar Negro, incluido uno que transportaba armas occidentales
Rusia ataca varios buques ucranianos en el mar Negro, incluido uno que transportaba armas occidentales
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes con drones contra varios buques y petroleros, así como contra depósitos de combustible en el puerto de Odesa... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T15:11+0000
2026-08-16T15:11+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
odesa
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174519659_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_65b39b08cb0fbaf6529e8d7ab2fcc2e1.jpg
Durante el día, los drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20260816/abastezcanse-para-2-meses-un-oficial-ucraniano-alerta-sobre-una-dura-temporada-de-invierno-1174692813.html
ucrania
odesa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174519659_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8b8a96140974fd42a59a5715aa527d39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, odesa, rusia
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, odesa, rusia

Rusia ataca varios buques ucranianos en el mar Negro, incluido uno que transportaba armas occidentales

15:11 GMT 16.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaOperaciones de combate del destacamento de vehículos aéreos no tripulados en la zona de Kúpiansk
Operaciones de combate del destacamento de vehículos aéreos no tripulados en la zona de Kúpiansk - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes con drones contra varios buques y petroleros, así como contra depósitos de combustible en el puerto de Odesa, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, fue atacado un buque que transportaba armas occidentales a Ucrania en el mar Negro.
"Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando infraestructura portuaria y buques de guerra desplegados en apoyo de las Fuerzas Armadas ucranianas", comunican desde el organismo.
Durante el día, los drones atacaron:
En la localidad de Bélgorod-Dnestrovski (a 40 km al suroeste de Odesa): un taller de producción y almacén de piezas y componentes para lanchas no tripuladas utilizadas para atacar buques de guerra e instalaciones de infraestructura energética en el mar Negro, así como ciudades rusas en la costa del mar Negro.
En la localidad de Vílkovo (a 138 km al suroeste de Odesa): base de lanchas patrulleras de la Armada ucraniana utilizadas para escoltar buques que transportan carga militar y combustible a los puertos.
En el puerto de Odesa: tres buques y dos petroleros, utilizados para el suministro de carga militar, combustible y lubricantes a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como tanques de combustible y almacenes con equipo militar.
En el mar Negro, al este de Odesa: un buque que transportaba armas occidentales a Ucrania.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
Ollas en la estufa de una cocina en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
Internacional
"Abastézcanse para 2 meses": un oficial ucraniano alerta sobre una dura temporada de invierno
13:31 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала