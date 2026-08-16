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"Abastézcanse para 2 meses": un oficial ucraniano alerta sobre una dura temporada de invierno
"Abastézcanse para 2 meses": un oficial ucraniano alerta sobre una dura temporada de invierno
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Los ciudadanos ucranianos deberían empezar ya a abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad para al menos dos meses, ante la posibilidad de que... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T13:31+0000
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En sus palabras, será imposible proteger las centrales de calefacción de los daños, ya que "las destruirán en noviembre, quizá en octubre". También señaló que los generadores, inversores y paneles solares "prácticamente no funcionan" en noviembre, diciembre y enero."Noviembre será un mes difícil, diciembre aún más y enero un poco más llevadero", afirmó.El militar recomendó prepararse para el peor escenario, en el que Ucrania podría afrontar el invierno sin electricidad ni calefacción.En el último año, se intensificaron los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer lugar en las regiones fronterizas, pero también en zonas más remotas, como Nizhni Nóvgorod, Baskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó los masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania, utilizado por sus Fuerzas Armadas.
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"Abastézcanse para 2 meses": un oficial ucraniano alerta sobre una dura temporada de invierno
Los ciudadanos ucranianos deberían empezar ya a abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad para al menos dos meses, ante la posibilidad de que falten la electricidad y la calefacción durante el invierno boreal, instó el oficial de las FFAA de Ucrania y empresario Andréi Onistrat.
En sus palabras, será imposible proteger las centrales de calefacción de los daños, ya que "las destruirán en noviembre, quizá en octubre". También señaló que los generadores, inversores y paneles solares "prácticamente no funcionan" en noviembre, diciembre y enero.
"Noviembre será un mes difícil, diciembre aún más y enero un poco más llevadero", afirmó.
El militar recomendó prepararse para el peor escenario, en el que Ucrania podría afrontar el invierno sin electricidad ni calefacción.
"Abastézcanse de alimentos y otros productos de primera necesidad para aproximadamente dos meses, y háganlo más cerca de octubre", precisó.
En el último año, se intensificaron los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer lugar en las regiones fronterizas, pero también en zonas más remotas, como Nizhni Nóvgorod, Baskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó los masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania, utilizado por sus Fuerzas Armadas.