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"Nunca lo permitiremos": Irán lanza una fuerte advertencia a EEUU sobre el estrecho de Ormuz
"Nunca lo permitiremos": Irán lanza una fuerte advertencia a EEUU sobre el estrecho de Ormuz
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"Las tropas estadounidenses han sido expulsadas y ya no se les permite el acceso a los golfos Pérsico y de Omán, ni al estrecho de Ormuz", expresó el... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, subrayó que el estrecho de Ormuz es un "activo geopolítico" y uno de los principales recursos de Irán para poner fin a las tensiones y la guerra.
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"Nunca lo permitiremos": Irán lanza una fuerte advertencia a EEUU sobre el estrecho de Ormuz

22:40 GMT 16.08.2026
© AP Photo / Masoud Nazari MehrabiAmir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní
Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
© AP Photo / Masoud Nazari Mehrabi
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"Las tropas estadounidenses han sido expulsadas y ya no se les permite el acceso a los golfos Pérsico y de Omán, ni al estrecho de Ormuz", expresó el comandante en jefe del Ejército iraní, general Amir Hatami.

"Todo el mundo debe entender que las bases estadounidenses no podrán volver en modo alguno a su estado anterior, e Irán nunca lo permitirá", indicó.

Asimismo, subrayó que el estrecho de Ormuz es un "activo geopolítico" y uno de los principales recursos de Irán para poner fin a las tensiones y la guerra.
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