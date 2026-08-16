"Nunca lo permitiremos": Irán lanza una fuerte advertencia a EEUU sobre el estrecho de Ormuz

"Las tropas estadounidenses han sido expulsadas y ya no se les permite el acceso a los golfos Pérsico y de Omán, ni al estrecho de Ormuz", expresó el comandante en jefe del Ejército iraní, general Amir Hatami.
"Todo el mundo debe entender que las bases estadounidenses no podrán volver en modo alguno a su estado anterior, e Irán nunca lo permitirá", indicó.
Asimismo, subrayó que el estrecho de Ormuz es un "activo geopolítico" y uno de los principales recursos de Irán para poner fin a las tensiones y la guerra.
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