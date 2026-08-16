Ni el aguacate: este producto agroalimentario es el más exportado por México

De acuerdo con la información, la exportación de esta bebida tuvo un valor de 3.221 millones de dólares en el período referido. Pese al dato, es 5% menos a tasa anual, dado que en 2025 registró 3.390 millones de dólares. En segundo lugar, se posicionó el tequila, con exportaciones valuadas en 2.331 millones de dólares, 21,8% más que en el primer semestre del año pasado. Los siguientes peldaños, según el análisis de GCMA, fueron ocupados por los frutos rojos, el aguacate y los productos bovinos.
Durante el primer semestre del año, la cerveza fue el bien más enviado al extranjero por parte del país latinoamericano, según datos del Banco de México (Banxico), retomados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
De acuerdo con la información, la exportación de esta bebida tuvo un valor de 3.221 millones de dólares en el período referido. Pese al dato, es 5% menos a tasa anual, dado que en 2025 registró 3.390 millones de dólares.
En segundo lugar, se posicionó el tequila, con exportaciones valuadas en 2.331 millones de dólares, 21,8% más que en el primer semestre del año pasado.
Los siguientes peldaños, según el análisis de GCMA, fueron ocupados por los frutos rojos, el aguacate y los productos bovinos.
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