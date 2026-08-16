Marruecos bloquea un nuevo intento masivo de migrantes de irrumpir en la frontera de Ceuta

Unas 294 personas fueron detenidas, entre ellas 248 procedentes de países del África subsahariana y 46 ciudadanos marroquíes, de acuerdo con los medios locales.Continúa en marcha una operación conjunta de autoridades y cuerpos de seguridad a lo largo de la frontera entre Marruecos y España. Las fuerzas de seguridad han desplegado drones para la vigilancia aérea, así como unidades de respuesta rápida y equipos —incluidos cañones de agua— para evitar nuevos intentos de cruce fronterizo.A finales de julio, miles de migrantes cruzaron hacia Ceuta desde Marruecos. España registró cerca de 72.000 entradas, de las cuales unas 70.000 personas regresaron posteriormente a la nación africana.
Según se informó, grupos de personas —principalmente procedentes del África subsahariana— intentaron superar las barreras fronterizas cerca de la ciudad española de Ceuta, lo que llevó a las autoridades marroquíes a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Unas 294 personas fueron detenidas, entre ellas 248 procedentes de países del África subsahariana y 46 ciudadanos marroquíes, de acuerdo con los medios locales.
Continúa en marcha una operación conjunta de autoridades y cuerpos de seguridad a lo largo de la frontera entre Marruecos y España. Las fuerzas de seguridad han desplegado drones para la vigilancia aérea, así como unidades de respuesta rápida y equipos —incluidos cañones de agua— para evitar nuevos intentos de cruce fronterizo.
A finales de julio, miles de migrantes cruzaron hacia Ceuta desde Marruecos. España registró cerca de 72.000 entradas, de las cuales unas 70.000 personas regresaron posteriormente a la nación africana.
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