"Le saldrá caro a los narcoterroristas": De la Espriella condena ataques con drones en Colombia

De igual manera, el mandatario de la nación sudamericana se solidarizó con las familias tanto de la persona fallecida como de quienes resultaron heridos. En las últimas horas, un comando armado lanzó un ataque con drones cargados de explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander (noreste).
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseveró que su gobierno actuará para combatir a las células criminales del país, especialmente a quienes perpetraron en las últimas horas las agresiones con aeronaves no tripuladas.
"Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer", escribió en X.
De igual manera, el mandatario de la nación sudamericana se solidarizó con las familias tanto de la persona fallecida como de quienes resultaron heridos.