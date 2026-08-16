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"Le saldrá caro a los narcoterroristas": De la Espriella condena ataques con drones en Colombia

"Le saldrá caro a los narcoterroristas": De la Espriella condena ataques con drones en Colombia

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseveró que su gobierno actuará para combatir a las células criminales del país, especialmente a quienes... 16.08.2026, Sputnik Mundo

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De igual manera, el mandatario de la nación sudamericana se solidarizó con las familias tanto de la persona fallecida como de quienes resultaron heridos. En las últimas horas, un comando armado lanzó un ataque con drones cargados de explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander (noreste).

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