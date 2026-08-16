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"Le saldrá caro a los narcoterroristas": De la Espriella condena ataques con drones en Colombia
"Le saldrá caro a los narcoterroristas": De la Espriella condena ataques con drones en Colombia
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseveró que su gobierno actuará para combatir a las células criminales del país, especialmente a quienes... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, el mandatario de la nación sudamericana se solidarizó con las familias tanto de la persona fallecida como de quienes resultaron heridos. En las últimas horas, un comando armado lanzó un ataque con drones cargados de explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander (noreste).
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"Le saldrá caro a los narcoterroristas": De la Espriella condena ataques con drones en Colombia

19:40 GMT 16.08.2026
© AP Photo / Sebastian BarrosEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
© AP Photo / Sebastian Barros
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseveró que su gobierno actuará para combatir a las células criminales del país, especialmente a quienes perpetraron en las últimas horas las agresiones con aeronaves no tripuladas.
"Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer", escribió en X.
De igual manera, el mandatario de la nación sudamericana se solidarizó con las familias tanto de la persona fallecida como de quienes resultaron heridos.
En las últimas horas, un comando armado lanzó un ataque con drones cargados de explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander (noreste).
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