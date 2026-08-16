https://noticiaslatam.lat/20260816/ataques-con-drones-dejan-un-militar-muerto-y-otros-cinco-heridos-en-colombia-1174693700.html

Ataques con drones dejan un militar muerto y otros 5 heridos en Colombia

Ataques con drones dejan un militar muerto y otros 5 heridos en Colombia

Sputnik Mundo

Al menos un militar perdió la vida y cinco más resultaron heridos en un ataque terrorista perpetrado con drones cargados con explosivos contra una unidad... 16.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-16T12:22+0000

2026-08-16T12:22+0000

2026-08-16T12:24+0000

américa latina

colombia

seguridad

ataque

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/10/1174693530_0:30:2964:1698_1920x0_80_0_0_2fa2c833e257dca05898aee9fca3fea2.jpg

"Como consecuencia de esta acción terrorista, nuestro soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y cinco militares más, que ya reciben atención médica, resultaron heridos", indicó la institución castrense en su cuenta de la red social X.Según el Ejército, "durante el ataque fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, afectando además un vehículo blindado empleado por las tropas que adelantaban labores de seguridad y protección de la población civil que transita por este corredor vial".La entidad castrense expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas, rechazó el ataque y aseguró que "pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes".

https://noticiaslatam.lat/20260811/sometimiento-o-enfrentamiento-de-la-espriella-cambia-el-enfoque-en-el-combate-a-grupos-criminales-1174619996.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, seguridad, ataque