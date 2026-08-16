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Ataques con drones dejan un militar muerto y otros 5 heridos en Colombia
Ataques con drones dejan un militar muerto y otros 5 heridos en Colombia
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Al menos un militar perdió la vida y cinco más resultaron heridos en un ataque terrorista perpetrado con drones cargados con explosivos contra una unidad... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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"Como consecuencia de esta acción terrorista, nuestro soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y cinco militares más, que ya reciben atención médica, resultaron heridos", indicó la institución castrense en su cuenta de la red social X.Según el Ejército, "durante el ataque fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, afectando además un vehículo blindado empleado por las tropas que adelantaban labores de seguridad y protección de la población civil que transita por este corredor vial".La entidad castrense expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas, rechazó el ataque y aseguró que "pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes".
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Ataques con drones dejan un militar muerto y otros 5 heridos en Colombia

12:22 GMT 16.08.2026 (actualizado: 12:24 GMT 16.08.2026)
© AP Photo / Jhon Wilson VizcainoAgentes de Policía montan guardia a las afueras del hospital Medicentro, Bogotá, Colombia, el 7 de junio de 2025
Agentes de Policía montan guardia a las afueras del hospital Medicentro, Bogotá, Colombia, el 7 de junio de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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Al menos un militar perdió la vida y cinco más resultaron heridos en un ataque terrorista perpetrado con drones cargados con explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, comunicó el Ejército Nacional de Colombia.
"Como consecuencia de esta acción terrorista, nuestro soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y cinco militares más, que ya reciben atención médica, resultaron heridos", indicó la institución castrense en su cuenta de la red social X.
Según el Ejército, "durante el ataque fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, afectando además un vehículo blindado empleado por las tropas que adelantaban labores de seguridad y protección de la población civil que transita por este corredor vial".

"De manera inmediata, se reforzó el dispositivo de seguridad en el sector, con el apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los habitantes y de quienes transitan por el sector", añade el comunicado.

La entidad castrense expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas, rechazó el ataque y aseguró que "pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes".
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