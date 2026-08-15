https://noticiaslatam.lat/20260815/socavan-la-confianza-la-cancilleria-rusa-advierte-que-el-suministro-de-armas-a-kiev-deteriora-las-1174685833.html

"Socavan la confianza": la Cancillería rusa advierte que el suministro de armas a Kiev deteriora las relaciones diplomáticas con Moscú

"Socavan la confianza": la Cancillería rusa advierte que el suministro de armas a Kiev deteriora las relaciones diplomáticas con Moscú

Sputnik Mundo

Los suministros de armas estadounidenses a Ucrania a través de Turquía no solo prolongan el conflicto, sino que también socavan las relaciones de estos países... 15.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-15T14:38+0000

2026-08-15T14:38+0000

2026-08-15T14:38+0000

internacional

eeuu

turquía

política

ucrania

rusia

maría zajárova

📰 suministro de armas a ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172446076_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_3627721301fe7904effef7845089daf3.jpg

La vocera llamó la atención sobre las contradicciones que, a su juicio, rodean las condiciones de esta posible transferencia. Cuestionó que EEUU y Turquía, "países que aspiran a desempeñar un papel en la solución del conflicto ucraniano" y declaran prioritaria la búsqueda de una salida político-diplomática, participen al mismo tiempo en un posible suministro de armas a Kiev.De acuerdo con Zajárova, las consecuencias no se limitarían a las víctimas y destrucciones, sino que también afectarían las relaciones bilaterales de Moscú con Washington y Ankara."Los intentos de utilizar una retórica pacifista y, al mismo tiempo, suministrar armas a los nazis ucranianos socavan inevitablemente la confianza mutua, especialmente en el contexto de las reiteradas declaraciones de representantes turcos de que Turquía evita realizar suministros letales a Kiev", señaló la representante oficial del organismo.Los documentos divulgados recientemente por el Congreso estadounidense contemplan un importante arsenal, que incluiría 12 sistemas lanzacohetes múltiples, más de 2.500 municiones de racimo no guiadas para estos sistemas, 47.000 piezas de artillería de racimo de 203 milímetros y 70 misiles balísticos operativos-tácticos Atacms.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.

https://noticiaslatam.lat/20260810/patriots-hechos-en-ucrania-eeuu-teme-una-fuga-tecnologica-1174609672.html

eeuu

turquía

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, turquía, política, ucrania, rusia, maría zajárova, 📰 suministro de armas a ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania