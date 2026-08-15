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"Socavan la confianza": la Cancillería rusa advierte que el suministro de armas a Kiev deteriora las relaciones diplomáticas con Moscú
"Socavan la confianza": la Cancillería rusa advierte que el suministro de armas a Kiev deteriora las relaciones diplomáticas con Moscú
Sputnik Mundo
Los suministros de armas estadounidenses a Ucrania a través de Turquía no solo prolongan el conflicto, sino que también socavan las relaciones de estos países... 15.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-15T14:38+0000
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La vocera llamó la atención sobre las contradicciones que, a su juicio, rodean las condiciones de esta posible transferencia. Cuestionó que EEUU y Turquía, "países que aspiran a desempeñar un papel en la solución del conflicto ucraniano" y declaran prioritaria la búsqueda de una salida político-diplomática, participen al mismo tiempo en un posible suministro de armas a Kiev.De acuerdo con Zajárova, las consecuencias no se limitarían a las víctimas y destrucciones, sino que también afectarían las relaciones bilaterales de Moscú con Washington y Ankara."Los intentos de utilizar una retórica pacifista y, al mismo tiempo, suministrar armas a los nazis ucranianos socavan inevitablemente la confianza mutua, especialmente en el contexto de las reiteradas declaraciones de representantes turcos de que Turquía evita realizar suministros letales a Kiev", señaló la representante oficial del organismo.Los documentos divulgados recientemente por el Congreso estadounidense contemplan un importante arsenal, que incluiría 12 sistemas lanzacohetes múltiples, más de 2.500 municiones de racimo no guiadas para estos sistemas, 47.000 piezas de artillería de racimo de 203 milímetros y 70 misiles balísticos operativos-tácticos Atacms.Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
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"Socavan la confianza": la Cancillería rusa advierte que el suministro de armas a Kiev deteriora las relaciones diplomáticas con Moscú
Los suministros de armas estadounidenses a Ucrania a través de Turquía no solo prolongan el conflicto, sino que también socavan las relaciones de estos países con Moscú, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Desde el Ministerio de Exteriores solicitaron a Washington y Ankara explicaciones correspondientes, agregó.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia solicitó a Washington y Ankara explicaciones en relación con la información difundida por el Congreso de EEUU", señala un comentario de Zajárova publicado en el sitio web del ente.
La vocera llamó la atención sobre las contradicciones que, a su juicio, rodean las condiciones de esta posible transferencia. Cuestionó que EEUU y Turquía, "países que aspiran a desempeñar un papel en la solución del conflicto ucraniano" y declaran prioritaria la búsqueda de una salida político-diplomática, participen al mismo tiempo en un posible suministro de armas a Kiev.
"El suministro de nuevas armas a la junta de [Volodímir] Zelenski es incapaz de influir seriamente en el desarrollo de la operación militar especial según el escenario justo de Rusia. Sin embargo, el daño multifacético de tales suministros es inevitable", explicó.
De acuerdo con Zajárova, las consecuencias no se limitarían a las víctimas y destrucciones, sino que también afectarían las relaciones bilaterales de Moscú con Washington y Ankara.
"Los intentos de utilizar una retórica pacifista y, al mismo tiempo, suministrar armas a los nazis ucranianos socavan inevitablemente la confianza mutua, especialmente en el contexto de las reiteradas declaraciones de representantes turcos de que Turquía evita realizar suministros letales a Kiev", señaló la representante oficial del organismo.
Los documentos divulgados recientemente por el Congreso estadounidense contemplan un importante arsenal, que incluiría 12 sistemas lanzacohetes múltiples, más de 2.500 municiones de racimo no guiadas para estos sistemas, 47.000 piezas de artillería de racimo de 203 milímetros y 70 misiles balísticos operativos-tácticos Atacms.
Desde Moscú se ha reiterado en numerosas ocasiones que ningún suministro de armamento occidental
frenará la determinación de Rusia de alcanzar sus objetivos en Ucrania, sino que solo servirá para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas y daños.
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