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Revelan cuánto tiempo necesitará Ucrania para reparar las grandes centrales eléctricas

Revelan cuánto tiempo necesitará Ucrania para reparar las grandes centrales eléctricas

Sputnik Mundo

Ucrania puede reparar la mayoría de las subestaciones dañadas en un plazo de seis meses y las centrales eléctricas de alta capacidad dañadas en al menos un... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T11:25+0000

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Estos plazos "dependen de la magnitud de los daños adicionales" que sufran las instalaciones de la infraestructura energética ucraniana, así como de la ayuda de los socios en forma de suministros de equipos para su reparación, se añadió.El presente documento abarca el periodo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. No se especifica a qué centrales eléctricas concretas se hace referencia.Durante el período indicado, el Departamento de Estado implementó en Ucrania 12 programas en el sector energético por un valor total de 1.000 millones de dólares.Las FFAA rusas comenzaron a asestar golpes contra la infraestructura energética ucraniana en octubre de 2022, como represalia por el atentado contra el puente de Crimea. Sin embargo, los ataques se dirigen, en particular, contra instalaciones de la industria de defensa, centros de mando militar y sistemas de comunicaciones en todo el país.

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