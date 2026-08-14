Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260814/revelan-cuanto-tiempo-necesitara-ucrania-para-reparar-las-grandes-centrales-electricas-1174669644.html
Revelan cuánto tiempo necesitará Ucrania para reparar las grandes centrales eléctricas
Revelan cuánto tiempo necesitará Ucrania para reparar las grandes centrales eléctricas
Sputnik Mundo
Ucrania puede reparar la mayoría de las subestaciones dañadas en un plazo de seis meses y las centrales eléctricas de alta capacidad dañadas en al menos un... 14.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-14T11:25+0000
2026-08-14T11:25+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174668239_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0cb957547f84389e2d05d7fcce78e2aa.jpg
Estos plazos "dependen de la magnitud de los daños adicionales" que sufran las instalaciones de la infraestructura energética ucraniana, así como de la ayuda de los socios en forma de suministros de equipos para su reparación, se añadió.El presente documento abarca el periodo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. No se especifica a qué centrales eléctricas concretas se hace referencia.Durante el período indicado, el Departamento de Estado implementó en Ucrania 12 programas en el sector energético por un valor total de 1.000 millones de dólares.Las FFAA rusas comenzaron a asestar golpes contra la infraestructura energética ucraniana en octubre de 2022, como represalia por el atentado contra el puente de Crimea. Sin embargo, los ataques se dirigen, en particular, contra instalaciones de la industria de defensa, centros de mando militar y sistemas de comunicaciones en todo el país.
https://noticiaslatam.lat/20260813/1174646459.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174668239_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6f563cd80de8ffc3e48859eda7f9f00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Revelan cuánto tiempo necesitará Ucrania para reparar las grandes centrales eléctricas

11:25 GMT 14.08.2026
© AP Photo / Yakiv LiashenkoLos ataques rusos contra la infraestructura eléctrica en Ucrania
Los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Síguenos en
Ucrania puede reparar la mayoría de las subestaciones dañadas en un plazo de seis meses y las centrales eléctricas de alta capacidad dañadas en al menos un año, se desprende del informe de la agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) para el Congreso de EEUU que analizó Sputnik.
Estos plazos "dependen de la magnitud de los daños adicionales" que sufran las instalaciones de la infraestructura energética ucraniana, así como de la ayuda de los socios en forma de suministros de equipos para su reparación, se añadió.
El presente documento abarca el periodo entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. No se especifica a qué centrales eléctricas concretas se hace referencia.
Golpe ruso contra la infrastructura portuaria de Ucrania en Odesa - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
Defensa
De nada servirá cubrir Odesa: un experto analiza el fracaso de Ucrania ante la ineficacia de su defensa aérea
ayer, 09:33 GMT
Durante el período indicado, el Departamento de Estado implementó en Ucrania 12 programas en el sector energético por un valor total de 1.000 millones de dólares.
Las FFAA rusas comenzaron a asestar golpes contra la infraestructura energética ucraniana en octubre de 2022, como represalia por el atentado contra el puente de Crimea. Sin embargo, los ataques se dirigen, en particular, contra instalaciones de la industria de defensa, centros de mando militar y sistemas de comunicaciones en todo el país.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала