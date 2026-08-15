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La confianza de los consumidores en EEUU se habría desplomado

La confianza de los consumidores en EEUU se habría desplomado

Sputnik Mundo

A tres meses de las elecciones legislativas en las que los republicanos se juegan la mayoría en el Congreso, una encuesta de la Universidad de Míchigan indicó... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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Lo anterior ocurre ante la preocupación por el aumento del costo de vida debido a la guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán en febrero pasado.De acuerdo con la directora del sondeo, Joanne Hsu, la confianza se encuentra un 19% por debajo en comparación con lo que era antes del conflicto en Oriente Medio, y es la cifra más baja desde las elecciones de 2024.Asimismo, el reporte revela que hay disminuciones particularmente significativas en los consumidores de mayor edad, de menores ingresos y de los que no poseen un título universitario.

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