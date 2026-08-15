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La confianza de los consumidores en EEUU se habría desplomado
La confianza de los consumidores en EEUU se habría desplomado
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A tres meses de las elecciones legislativas en las que los republicanos se juegan la mayoría en el Congreso, una encuesta de la Universidad de Míchigan indicó... 15.08.2026, Sputnik Mundo
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Lo anterior ocurre ante la preocupación por el aumento del costo de vida debido a la guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán en febrero pasado.De acuerdo con la directora del sondeo, Joanne Hsu, la confianza se encuentra un 19% por debajo en comparación con lo que era antes del conflicto en Oriente Medio, y es la cifra más baja desde las elecciones de 2024.Asimismo, el reporte revela que hay disminuciones particularmente significativas en los consumidores de mayor edad, de menores ingresos y de los que no poseen un título universitario.
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La confianza de los consumidores en EEUU se habría desplomado

04:06 GMT 15.08.2026
© AP Photo / Andres KudackiUn supermercado en Manhattan, Nueva York, EEUU (imagen referencial)
Un supermercado en Manhattan, Nueva York, EEUU (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
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A tres meses de las elecciones legislativas en las que los republicanos se juegan la mayoría en el Congreso, una encuesta de la Universidad de Míchigan indicó que la confianza de los consumidores estadounidenses cayó a principios de agosto a 51, frente a los 55,2 registrados en julio.
Lo anterior ocurre ante la preocupación por el aumento del costo de vida debido a la guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán en febrero pasado.
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De acuerdo con la directora del sondeo, Joanne Hsu, la confianza se encuentra un 19% por debajo en comparación con lo que era antes del conflicto en Oriente Medio, y es la cifra más baja desde las elecciones de 2024.

Asimismo, el reporte revela que hay disminuciones particularmente significativas en los consumidores de mayor edad, de menores ingresos y de los que no poseen un título universitario.
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