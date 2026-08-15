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Activan fase de emergencia en el sur de España por riesgo sísmico
Activan fase de emergencia en el sur de España por riesgo sísmico
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La región de Andalucía habilitó este plan con el fin de atender la situación surgida del temblor de magnitud 5,2, que afectó a ciudades como Málaga y Granada. 15.08.2026, Sputnik Mundo
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Activan fase de emergencia en el sur de España por riesgo sísmico

19:40 GMT 15.08.2026
© Foto : X / @antoniosanzLa región de Andalucía habilitó este plan con el fin de atender la situación surgida del temblor de magnitud 5,2, que afectó a ciudades como Málaga y Granada.
La región de Andalucía habilitó este plan con el fin de atender la situación surgida del temblor de magnitud 5,2, que afectó a ciudades como Málaga y Granada. - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2026
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La región de Andalucía habilitó este plan con el fin de atender la situación surgida del temblor de magnitud 5,2, que afectó a ciudades como Málaga y Granada.
"No hay daños personales ni materiales graves tras el terremoto de Granada. Mantenemos la alerta, el seguimiento y estamos preparados para una posible respuesta ante réplicas que pueden producirse, con riesgo de caída de cornisas u otros elementos", escribió el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en X.
Sin embargo, las réplicas del movimiento telúrico continúan. En su mayoría, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (CSEM), han sido de entre 1,9 y 2,6 de magnitud.
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