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Así es como se preparan los próximos elementos de Protección Federal en México | Video
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Encargados de la custodia de instalaciones, bienes y personas de instituciones del Gobierno federal y los Poderes de la Unión, los elementos de Protección... 14.08.2026, Sputnik Mundo
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El entrenamiento físico, teórico y social son los pilares de la formación de quienes serán los próximos elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De sus filas salen los próximos custodios de dependencias y miembros del Gobierno federal, de los Poderes de la Unión y de los organismos autónomos, además de las instituciones públicas que así lo soliciten.¿Cómo se preparan? Durante seis semanas, los aspirantes a ser elementos de Protección Federal son sometidos a un curso intensivo en donde se les instruye desde cómo y cuándo utilizar un arma hasta cómo aproximarse a los ciudadanos bajo el respeto a los derechos humanos. Durante dicho tiempo, los aspirantes viven en el centro de formación en donde se les proporciona, además de alojamiento, comida y uniformes. Tras finalizar las seis semanas del entrenamiento básico, que es un tronco común, los próximos policías deberán elegir una especialización que puede ser cualquiera de las siguientes: escoltas, restablecimiento del orden público y seguridad de instalaciones. "Depende de la aptitud de cada integrante. Si aprueban la especialización, los mandamos a una instalación de acuerdo a la especialización que hayan llevado a cabo o certificación. Puede ser en todo el interior de la República de acuerdo a las necesidades del servicio", detalló.¿Quiénes pueden ser elementos de Protección Federal? La convocatoria, que está actualmente abierta, admite a personas de los 18 años a los 65 años de edad que gocen de buena salud física y mental, detalló Morales Orozco. Uno de los requisitos es tener, como mínimo, la educación secundaria terminada y medir al menos 1,60 metros en caso de los hombres —quienes además deben tener su cartilla del Servicio Militar liberada—, y 1,50 en caso de las mujeres. Asimismo, para ser integrante del Servicio de Protección Federal es indispensable no haber recibido condena por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a algún proceso penal.
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Así es como se preparan los próximos elementos de Protección Federal en México | Video

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Encargados de la custodia de instalaciones, bienes y personas de instituciones del Gobierno federal y los Poderes de la Unión, los elementos de Protección Federal son un ala clave dentro del sistema de seguridad mexicano. Sputnik visitó uno de sus centros de entrenamiento.
El entrenamiento físico, teórico y social son los pilares de la formación de quienes serán los próximos elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De sus filas salen los próximos custodios de dependencias y miembros del Gobierno federal, de los Poderes de la Unión y de los organismos autónomos, además de las instituciones públicas que así lo soliciten.

¿Cómo se preparan?

Durante seis semanas, los aspirantes a ser elementos de Protección Federal son sometidos a un curso intensivo en donde se les instruye desde cómo y cuándo utilizar un arma hasta cómo aproximarse a los ciudadanos bajo el respeto a los derechos humanos.

"Son de seis a ocho semanas. Termina el curso de seis semanas. "Posteriormente, hace una especialización de dos a tres semanas", explicó en entrevista con Sputnik el inspector Héctor Morales Orozco, mando operativo de la academia del Centro de Formación Teotihuacán, en el Estado de México.

Durante dicho tiempo, los aspirantes viven en el centro de formación en donde se les proporciona, además de alojamiento, comida y uniformes.
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"Es un curso muy importante. Les enseñamos todos los principios: aprenden lo que es seguridad, el poder servir a la sociedad, instrucción militar; les enseñamos cómo se debe tratar al usuario y, sobre todo, apegado a los derechos humanos. Les enseñamos desde poder marchar, poder dirigirse ante la sociedad, primeros auxilios; les enseñamos tiro", abundó el inspector Morales.

Tras finalizar las seis semanas del entrenamiento básico, que es un tronco común, los próximos policías deberán elegir una especialización que puede ser cualquiera de las siguientes: escoltas, restablecimiento del orden público y seguridad de instalaciones.
"Depende de la aptitud de cada integrante. Si aprueban la especialización, los mandamos a una instalación de acuerdo a la especialización que hayan llevado a cabo o certificación. Puede ser en todo el interior de la República de acuerdo a las necesidades del servicio", detalló.
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¿Quiénes pueden ser elementos de Protección Federal?

La convocatoria, que está actualmente abierta, admite a personas de los 18 años a los 65 años de edad que gocen de buena salud física y mental, detalló Morales Orozco.
Uno de los requisitos es tener, como mínimo, la educación secundaria terminada y medir al menos 1,60 metros en caso de los hombres —quienes además deben tener su cartilla del Servicio Militar liberada—, y 1,50 en caso de las mujeres.
Asimismo, para ser integrante del Servicio de Protección Federal es indispensable no haber recibido condena por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a algún proceso penal.
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