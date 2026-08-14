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Así es como se preparan los próximos elementos de Protección Federal en México | Video

Así es como se preparan los próximos elementos de Protección Federal en México | Video

Sputnik Mundo

Encargados de la custodia de instalaciones, bienes y personas de instituciones del Gobierno federal y los Poderes de la Unión, los elementos de Protección... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T21:05+0000

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El entrenamiento físico, teórico y social son los pilares de la formación de quienes serán los próximos elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De sus filas salen los próximos custodios de dependencias y miembros del Gobierno federal, de los Poderes de la Unión y de los organismos autónomos, además de las instituciones públicas que así lo soliciten.¿Cómo se preparan? Durante seis semanas, los aspirantes a ser elementos de Protección Federal son sometidos a un curso intensivo en donde se les instruye desde cómo y cuándo utilizar un arma hasta cómo aproximarse a los ciudadanos bajo el respeto a los derechos humanos. Durante dicho tiempo, los aspirantes viven en el centro de formación en donde se les proporciona, además de alojamiento, comida y uniformes. Tras finalizar las seis semanas del entrenamiento básico, que es un tronco común, los próximos policías deberán elegir una especialización que puede ser cualquiera de las siguientes: escoltas, restablecimiento del orden público y seguridad de instalaciones. "Depende de la aptitud de cada integrante. Si aprueban la especialización, los mandamos a una instalación de acuerdo a la especialización que hayan llevado a cabo o certificación. Puede ser en todo el interior de la República de acuerdo a las necesidades del servicio", detalló.¿Quiénes pueden ser elementos de Protección Federal? La convocatoria, que está actualmente abierta, admite a personas de los 18 años a los 65 años de edad que gocen de buena salud física y mental, detalló Morales Orozco. Uno de los requisitos es tener, como mínimo, la educación secundaria terminada y medir al menos 1,60 metros en caso de los hombres —quienes además deben tener su cartilla del Servicio Militar liberada—, y 1,50 en caso de las mujeres. Asimismo, para ser integrante del Servicio de Protección Federal es indispensable no haber recibido condena por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a algún proceso penal.

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