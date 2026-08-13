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"Occidente ha perdido totalmente la brújula", considera experto

"Occidente ha perdido totalmente la brújula", considera experto

Sputnik Mundo

Las incautaciones de buques comerciales rusos por parte de varios países europeos reflejan "el grado de erosión" que padece el esquema de seguridad... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T03:18+0000

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También advierte que, si continúan los "viejos actos de piratería" contra los barcos mercantes rusos, Moscú estaría en posición de responder de la misma manera contra las naciones que considere hostiles, algo que, dice, no le conviene para nada al bloque de la OTAN, ya que, asegura, "se podría dar la pauta a que escale el conflicto [ucraniano]". En ese tenor, considera "lógica" la advertencia que ha lanzado el presidente Vladímir Putin acerca de que Rusia estaría obligada a dar una "respuesta recíproca", incluso en la zona del Pacífico.Este 12 de agosto, el presidente Putin calificó de "piratería y robo" la iniciativa de la OTAN de incautar buques mercantes rusos y vender los bienes saqueados de dichas embarcaciones. Por ello, advirtió que Moscú estaría obligado a dar una "respuesta recíproca" a los diferentes países occidentales que cometan esos actos, incluso en la zona del Pacífico.Las acciones de piratería de Occidente "no cambiarán en nada" la ventaja rusa Rusia tiene todo el derecho de responder a los actos de piratería de los que ha sido víctima en aguas internacionales a través de la incautación y el saqueo de sus buques comerciales bajo el pretexto de las sanciones económicas occidentales en su contra, señaló por su parte a este medio el internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), Mauricio Alonso Estévez.Además, Estévez considera que la postura de Moscú es "formal, racional, abierta y mesurada" ante la "irracionalidad de la OTAN", ya que no se esconde bajo narrativas o argumentos falsos."[La incautación de barcos comerciales rusos] forma parte de una estrategia del Occidente colectivo que pretende desgastar a Rusia ante la incapacidad de la OTAN y de Ucrania de frenar los avances rusos en el frente de batalla. Sin embargo, Occidente no entiende que estas acciones de piratería y terrorismo no cambiarán en nada las condiciones favorables para Rusia en el frente ucraniano, pero sí, en cambio, se lastimarán mucho más las relaciones con Moscú, lo cual empeoraría el camino para una eventual resolución del conflicto en Ucrania", señala."Otro tiro al pie" Las acciones de las potencias europeas se suman a un largo listado de afrentas por parte de la Unión Europea, un bloque que no hace más que seguir los designios de Washington a pesar de ir en contra de sus propios intereses, dijo en entrevista con Sputnik el analista internacional Tadeo Casteglione."Estamos delante de actos ilegales que condicionan bastante toda la situación a nivel internacional", abundó el experto.La Unión Europea, recordó, sigue comprando gas y petróleo ruso, incluyendo las vías marítimas; "entonces, lógicamente, es una locura, es otro tiro al pie en el cual se terminan perjudicando ellos mismos". Pero, además, esto marca un precedente preocupante a nivel global."Nos olvidemos que si la Unión Europea o Estados Unidos deciden incautar los buques que tengan la bandera rusa, bueno, mañana puede ser China o cualquier país que ellos crean una amenaza y eso crea una inseguridad a nivel internacional que no es menor y que a la misma vez es un agravante a la crisis económica global", sentenció.¿Costos excesivos?La respuesta de Putin, quien prometió una represalia "en cualquier lugar" ante la captura de buques rusos, se trata de simple reciprocidad ante las sanciones unilaterales injustificadas por parte de los países aliados europeos, dijo por su parte el analista internacional Carlos Manuel López Alvarado.El analista ponderó que las acciones en contra de los navíos mercantes rusos están fuera del marco legal internacional y cobrarán una "alta factura" a las potencias occidentales. "En ese sentido, Rusia tiene bastante fortaleza, puesto que las sanciones europeas no han podido lograr un debilitamiento de la política exterior ni de la cuestión comercial e industrial ni tecnológica de Rusia. En tanto, la Unión Europea sigue adhiriéndose… el bloque europeo de la OTAN, a los intereses de Washington, y eso les está pasando una factura bastante alta", sentenció.

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