https://noticiaslatam.lat/20260813/kiev-recurre-a-una-seleccion-ideologica-en-los-intercambios-de-prisioneros-precisa-un-experto-1174660187.html

Kiev recurre a una "selección ideológica" en los intercambios de prisioneros, precisa un experto

Kiev recurre a una "selección ideológica" en los intercambios de prisioneros, precisa un experto

Sputnik Mundo

Ucrania no recupera a todos sus prisioneros de guerra, sino solo a aquellos que considera útiles desde el punto de vista ideológico o político, indicó a... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T20:03+0000

2026-08-13T20:03+0000

2026-08-13T20:03+0000

defensa

💬 opinión y análisis

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

política

seguridad

ucrania

rusia

canje de prisioneros

intercambio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/14/1155590963_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_9fb50dac728cfc086059e634d9b545f5.jpg

Los soldados de las FFAA de Ucrania que regresan del cautiverio ruso "son portadores de información perjudicial" para el régimen de Kiev, indica el especialista. En este contexto, explica que, a diferencia de los militares rusos devueltos en mal estado y con la salud mermada tras el maltrato que sufrieron siendo presos en Ucrania, los efectivos de las tropas de Kiev regresan "más robustos, evidentemente sin haber pasado hambre y atendidos médicamente".Además, Dudchak señala que el Gobierno ucraniano se muestra reticente a pagar indemnizaciones tanto por los heridos como por los fallecidos, ya que se trata de una carga económica considerable. Con ello, recuerda que desde principios de 2026, Kiev ha rechazado las propuestas de intercambio de prisioneros en más de diez ocasiones, con base en datos del Ministerio de Defensa ruso.Ucrania se lleva "solo a los convenientes""Ucrania no se lleva a todos, solo a aquellos que le resultan ideológica o políticamente convenientes", apunta, precisando que "se solicitan prioritariamente oficiales, nacionalistas, miembros de [el batallón ucraniano] Azov* y aquellos que puedan utilizarse con fines de propaganda".En lo que respecta a los fallecidos, la situación es "especialmente flagrante", estima. En este sentido, Ucrania se muestra extremadamente reacia dada la necesidad de identificar los cadáveres, transportarlos, tramitar los documentos e indemnizar a sus familiares, puntualiza."La selección ideológica no son meras palabras. Es una práctica real en la que, en lugar de recuperar a todos los suyos, eligen a quién pueden aprovechar y a quién simplemente descartar", concluye.*Organización terrorista proscrita en Rusia

https://noticiaslatam.lat/20260812/los-ataques-de-kiev-contra-buques-civiles-sirven-a-los-intereses-de-occidente-denuncia-la-1174643320.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, política, seguridad, ucrania, rusia, canje de prisioneros, intercambio