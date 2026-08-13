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Castro nunca dejó de sentir un gran cariño por Rusia, señala la Cancillería rusa
Castro nunca dejó de sentir un gran cariño por Rusia, señala la Cancillería rusa
Sputnik Mundo
El líder de la Revolución Cubana siempre siguió de cerca los acontecimientos en el país euroasiático, otorgando especial importancia a su papel en la política... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T10:07+0000
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Por otro lado, y para muchas generaciones de rusos, la imagen del Comandante "siempre ha estado rodeada de gloria romántica, valentía y victorias", citó la Cancillería las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciadas con motivo de la inauguración en Moscú de un monumento dedicado al revolucionario cubano en 2022.En el ministerio recordaron que Castro visitó la Unión Soviética en varias ocasiones a partir del año 1963. En esa primera visita, el revolucionario cubano recorrió más de una decena de ciudades del país y fue recibido con gran hospitalidad en cada una de ellas, resalta la nota. Mientras la foto que se tomó junto al primer cosmonauta del mundo —Yuri Gagarin— se convirtió en un "símbolo de la amistad entre la URSS y Cuba", enfatiza.En gran medida gracias a las relaciones de confianza entre los pueblos y los Gobiernos de Rusia y Cuba, establecidas por Fidel Castro, estas "han resistido la prueba del tiempo en las décadas posteriores", concluyó el Ministerio del Interior.
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Castro nunca dejó de sentir un gran cariño por Rusia, señala la Cancillería rusa
El líder de la Revolución Cubana siempre siguió de cerca los acontecimientos en el país euroasiático, otorgando especial importancia a su papel en la política mundial, aseguró el ente diplomático ruso en su comunicado con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro.
"Castro hizo una enorme contribución personal al fortalecimiento de las relaciones de amistad entre nuestros países. En Rusia se le respeta como a un verdadero amigo y se recuerdan sus numerosas visitas a nuestro país, que dejaron los recuerdos más cálidos", se lee en el texto.
Por otro lado, y para muchas generaciones de rusos, la imagen del Comandante "siempre ha estado rodeada de gloria romántica, valentía y victorias", citó la Cancillería las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciadas con motivo de la inauguración en Moscú de un monumento dedicado al revolucionario cubano
en 2022.
En el ministerio recordaron que Castro visitó la Unión Soviética en varias ocasiones a partir del año 1963. En esa primera visita, el revolucionario cubano recorrió más de una decena de ciudades del país y fue recibido con gran hospitalidad en cada una de ellas, resalta la nota. Mientras la foto que se tomó junto al primer cosmonauta del mundo —Yuri Gagarin
— se convirtió en un "símbolo de la amistad entre la URSS y Cuba", enfatiza.
En gran medida gracias a las relaciones de confianza entre los pueblos y los Gobiernos de Rusia y Cuba, establecidas por Fidel Castro, estas "han resistido la prueba del tiempo en las décadas posteriores", concluyó el Ministerio del Interior.