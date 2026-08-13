https://noticiaslatam.lat/20260813/bioingenieros-rusos-crean-un-gel-cicatrizante-a-base-de-algas-1174645325.html

Bioingenieros rusos crean un gel cicatrizante a base de algas

Bioingenieros rusos crean un gel cicatrizante a base de algas

Sputnik Mundo

Los bioingenieros de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS han desarrollado un nuevo gel para la rápida cicatrización de heridas... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T13:02+0000

2026-08-13T13:02+0000

2026-08-13T13:02+0000

ciencia

rusia

universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis)

heridas

algas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0d/1174655609_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_8a59e2389a220eb1c0722b24a7fab3c3.jpg

El producto ayuda a las células a combatir la inflamación que se produce justo después de una lesión y que, en condiciones desfavorables, puede impedir la regeneración de la piel, detalló.La fase inflamatoria de la cicatrización de una herida comienza inmediatamente después de la lesión cutánea y puede durar entre tres y cinco días, luego dando paso a la fase recuperativa. Esta etapa es necesaria para la limpieza de la herida, sin la cual no se iniciará la regeneración de los tejidos dañados, un proceso que puede verse obstaculizado por microorganismos, cuerpos extraños o problemas vasculares, explicaron en la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS.Asimismo, destacó que una inflamación prolongada es especialmente peligrosa en caso de lesiones cutáneas crónicas.Los bioingenieros de la universidad han propuesto un hidrogel para combatir el estrés oxidativo y sanear el proceso de cicatrización de las heridas. Su componente principal es el alginato de sodio, que se obtiene en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética a partir de algas pardas de la clase Phaeophyceae. Para extinguir las formas activas de oxígeno, se han añadido al gel sustancias que actúan como una protección enzimática natural del organismo."Las formas activas de oxígeno en el organismo neutralizan algunas enzimas, entre ellas [la enzima] superóxido dismutasa. Hemos añadido metaloporfirina, que actúa exactamente de la misma manera. Para que la mayor cantidad posible de esta sustancia llegue a la zona inflamada, la hemos encapsulado y la hemos incorporado a una matriz de alginato", añadió Yabbárov.Este método permitió que la liberación de la metaloporfirina fuera gradual; la mayor parte de ella se liberó de forma controlada en la herida durante las primeras 24 horas tras la aplicación del hidrogel. Según señalaron desde la universidad, es durante este período cuando las células están más expuestas al estrés oxidativo."Otro resultado importante fue el efecto del material sobre las células inmunitarias —los macrófagos—. Estos desempeñan un papel clave en la cicatrización de las heridas. Algunos tipos favorecen la inflamación, mientras que otros, por el contrario, contribuyen a la regeneración de los tejidos", añadió la responsable del proyecto y estudiante del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Daria Zinóvieva.Con ello agregó que el hidrogel desarrollado "estimuló la transición de los macrófagos a un estado prorregenerativo, que está relacionado con la formación de nuevos tejidos y la finalización del proceso inflamatorio".De acuerdo con los resultados experimentales, el producto no tiene efectos tóxicos sobre las células de la piel humana. Su vitalidad se mantuvo alta incluso tras varios días de contacto con el hidrogel que, a su vez, demostró integridad y estabilidad durante ese plazo.El nuevo hidrogel es el punto de partida para la creación de recubrimientos cicatrizantes biocompatibles modernos, consideró el director del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Fiódor Senátov. En el futuro, esta tecnología podría servir de base para materiales destinados a la recuperación de la piel y las membranas mucosas, cuando es necesario controlar la inflamación, proteger las células del daño oxidativo y estimular los procesos naturales de regeneración, todo ello de forma simultánea, sostuvo.Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto tecnológico estratégico de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS "Ingeniería biomédica y biomateriales", dentro del programa Prioridad 2030.

https://noticiaslatam.lat/20260728/los-cientificos-han-descubierto-como-superar-el-principal-defecto-de-la-aleacion-del-futuro-1174437131.html

https://noticiaslatam.lat/20260811/el-impacto-global-de-el-nino-es-impredecible-advierten-cientificos-1174626917.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis), heridas, algas