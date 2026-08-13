Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Ciencia
Los hallazgos más importantes y logros más emocionantes en el campo de la ciencia.
https://noticiaslatam.lat/20260813/bioingenieros-rusos-crean-un-gel-cicatrizante-a-base-de-algas-1174645325.html
Bioingenieros rusos crean un gel cicatrizante a base de algas
Bioingenieros rusos crean un gel cicatrizante a base de algas
Sputnik Mundo
Los bioingenieros de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS han desarrollado un nuevo gel para la rápida cicatrización de heridas... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T13:02+0000
2026-08-13T13:02+0000
ciencia
rusia
universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis)
heridas
algas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0d/1174655609_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_8a59e2389a220eb1c0722b24a7fab3c3.jpg
El producto ayuda a las células a combatir la inflamación que se produce justo después de una lesión y que, en condiciones desfavorables, puede impedir la regeneración de la piel, detalló.La fase inflamatoria de la cicatrización de una herida comienza inmediatamente después de la lesión cutánea y puede durar entre tres y cinco días, luego dando paso a la fase recuperativa. Esta etapa es necesaria para la limpieza de la herida, sin la cual no se iniciará la regeneración de los tejidos dañados, un proceso que puede verse obstaculizado por microorganismos, cuerpos extraños o problemas vasculares, explicaron en la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS.Asimismo, destacó que una inflamación prolongada es especialmente peligrosa en caso de lesiones cutáneas crónicas.Los bioingenieros de la universidad han propuesto un hidrogel para combatir el estrés oxidativo y sanear el proceso de cicatrización de las heridas. Su componente principal es el alginato de sodio, que se obtiene en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética a partir de algas pardas de la clase Phaeophyceae. Para extinguir las formas activas de oxígeno, se han añadido al gel sustancias que actúan como una protección enzimática natural del organismo."Las formas activas de oxígeno en el organismo neutralizan algunas enzimas, entre ellas [la enzima] superóxido dismutasa. Hemos añadido metaloporfirina, que actúa exactamente de la misma manera. Para que la mayor cantidad posible de esta sustancia llegue a la zona inflamada, la hemos encapsulado y la hemos incorporado a una matriz de alginato", añadió Yabbárov.Este método permitió que la liberación de la metaloporfirina fuera gradual; la mayor parte de ella se liberó de forma controlada en la herida durante las primeras 24 horas tras la aplicación del hidrogel. Según señalaron desde la universidad, es durante este período cuando las células están más expuestas al estrés oxidativo."Otro resultado importante fue el efecto del material sobre las células inmunitarias —los macrófagos—. Estos desempeñan un papel clave en la cicatrización de las heridas. Algunos tipos favorecen la inflamación, mientras que otros, por el contrario, contribuyen a la regeneración de los tejidos", añadió la responsable del proyecto y estudiante del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Daria Zinóvieva.Con ello agregó que el hidrogel desarrollado "estimuló la transición de los macrófagos a un estado prorregenerativo, que está relacionado con la formación de nuevos tejidos y la finalización del proceso inflamatorio".De acuerdo con los resultados experimentales, el producto no tiene efectos tóxicos sobre las células de la piel humana. Su vitalidad se mantuvo alta incluso tras varios días de contacto con el hidrogel que, a su vez, demostró integridad y estabilidad durante ese plazo.El nuevo hidrogel es el punto de partida para la creación de recubrimientos cicatrizantes biocompatibles modernos, consideró el director del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Fiódor Senátov. En el futuro, esta tecnología podría servir de base para materiales destinados a la recuperación de la piel y las membranas mucosas, cuando es necesario controlar la inflamación, proteger las células del daño oxidativo y estimular los procesos naturales de regeneración, todo ello de forma simultánea, sostuvo.Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto tecnológico estratégico de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS "Ingeniería biomédica y biomateriales", dentro del programa Prioridad 2030.
https://noticiaslatam.lat/20260728/los-cientificos-han-descubierto-como-superar-el-principal-defecto-de-la-aleacion-del-futuro-1174437131.html
https://noticiaslatam.lat/20260811/el-impacto-global-de-el-nino-es-impredecible-advierten-cientificos-1174626917.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0d/1174655609_168:0:2832:1998_1920x0_80_0_0_6d604088b1a0736c3ee8bcb1b7fcfd0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis), heridas, algas
rusia, universidad nacional de ciencia y tecnología de moscú (misis), heridas, algas

Bioingenieros rusos crean un gel cicatrizante a base de algas

13:02 GMT 13.08.2026
© Foto : Servicio de prensa de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS / Serguéi GnuskovHidrogel para la cicatrización rápida de heridas, desarrollado en la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS
Hidrogel para la cicatrización rápida de heridas, desarrollado en la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
© Foto : Servicio de prensa de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS / Serguéi Gnuskov
Síguenos en
Los bioingenieros de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS han desarrollado un nuevo gel para la rápida cicatrización de heridas, elaborado con un espesante alimentario derivado de algas, relató a Sputnik el servicio de prensa de la entidad.
El producto ayuda a las células a combatir la inflamación que se produce justo después de una lesión y que, en condiciones desfavorables, puede impedir la regeneración de la piel, detalló.
La fase inflamatoria de la cicatrización de una herida comienza inmediatamente después de la lesión cutánea y puede durar entre tres y cinco días, luego dando paso a la fase recuperativa. Esta etapa es necesaria para la limpieza de la herida, sin la cual no se iniciará la regeneración de los tejidos dañados, un proceso que puede verse obstaculizado por microorganismos, cuerpos extraños o problemas vasculares, explicaron en la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS.
"Si la inflamación se alarga, se acumulan en los tejidos cantidades excesivas de formas activas de oxígeno, que dañan las proteínas, los lípidos y otras moléculas en las células. Este estrés oxidativo puede tener consecuencias a largo plazo para la salud humana", profundizó el participante del proyecto y profesor adjunto del Instituto de Ingeniería Biomédica de la entidad, Nikita Yabbárov.
Asimismo, destacó que una inflamación prolongada es especialmente peligrosa en caso de lesiones cutáneas crónicas.
Lingotes metálicos incandescentes (Imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
Ciencia
Los científicos han descubierto cómo superar el principal defecto de la aleación del futuro
28 de julio, 09:21 GMT
Los bioingenieros de la universidad han propuesto un hidrogel para combatir el estrés oxidativo y sanear el proceso de cicatrización de las heridas. Su componente principal es el alginato de sodio, que se obtiene en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética a partir de algas pardas de la clase Phaeophyceae. Para extinguir las formas activas de oxígeno, se han añadido al gel sustancias que actúan como una protección enzimática natural del organismo.
"Las formas activas de oxígeno en el organismo neutralizan algunas enzimas, entre ellas [la enzima] superóxido dismutasa. Hemos añadido metaloporfirina, que actúa exactamente de la misma manera. Para que la mayor cantidad posible de esta sustancia llegue a la zona inflamada, la hemos encapsulado y la hemos incorporado a una matriz de alginato", añadió Yabbárov.
Este método permitió que la liberación de la metaloporfirina fuera gradual; la mayor parte de ella se liberó de forma controlada en la herida durante las primeras 24 horas tras la aplicación del hidrogel. Según señalaron desde la universidad, es durante este período cuando las células están más expuestas al estrés oxidativo.
Unas personas caminan por un tramo del río Amazonas que muestra signos de sequía - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
Internacional
El impacto global de El Niño es impredecible, advierten científicos
11 de agosto, 16:02 GMT
"Otro resultado importante fue el efecto del material sobre las células inmunitarias —los macrófagos—. Estos desempeñan un papel clave en la cicatrización de las heridas. Algunos tipos favorecen la inflamación, mientras que otros, por el contrario, contribuyen a la regeneración de los tejidos", añadió la responsable del proyecto y estudiante del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Daria Zinóvieva.
Con ello agregó que el hidrogel desarrollado "estimuló la transición de los macrófagos a un estado prorregenerativo, que está relacionado con la formación de nuevos tejidos y la finalización del proceso inflamatorio".
De acuerdo con los resultados experimentales, el producto no tiene efectos tóxicos sobre las células de la piel humana. Su vitalidad se mantuvo alta incluso tras varios días de contacto con el hidrogel que, a su vez, demostró integridad y estabilidad durante ese plazo.
© Foto : Servicio de prensa de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS / Serguéi GnuskovLa responsable del proyecto y estudiante del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Daria Zinóvieva
La responsable del proyecto y estudiante del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Daria Zinóvieva - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
La responsable del proyecto y estudiante del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Daria Zinóvieva
© Foto : Servicio de prensa de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS / Serguéi Gnuskov
El nuevo hidrogel es el punto de partida para la creación de recubrimientos cicatrizantes biocompatibles modernos, consideró el director del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS, Fiódor Senátov.
En el futuro, esta tecnología podría servir de base para materiales destinados a la recuperación de la piel y las membranas mucosas, cuando es necesario controlar la inflamación, proteger las células del daño oxidativo y estimular los procesos naturales de regeneración, todo ello de forma simultánea, sostuvo.
Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto tecnológico estratégico de la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología MISIS "Ingeniería biomédica y biomateriales", dentro del programa Prioridad 2030.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала