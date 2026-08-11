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Colombia solicitó ayuda internacional "únicamente en forma de insumos", afirma Bukele
Colombia solicitó ayuda internacional "únicamente en forma de insumos", afirma Bukele
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó a través de un mensaje publicado en redes sociales que el Gobierno colombiano les informó que los equipos... 11.08.2026, Sputnik Mundo
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El sismo que se registró en la víspera en Colombia ha dejado decenas de fallecidos, así como numerosos edificios destruidos. El Gobierno declaró una situación de emergencia y estableció como prioridad las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
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Colombia solicitó ayuda internacional "únicamente en forma de insumos", afirma Bukele

22:24 GMT 11.08.2026
© Foto : X /@nayibbukeleNayib Bukele, presidente de El Salvador
Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó a través de un mensaje publicado en redes sociales que el Gobierno colombiano les informó que los equipos de rescate y los cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, "por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal".
"Por ello, hemos decidido enviar dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades que nos han transmitido las autoridades colombianas", ahondó en su mensaje.
El sismo que se registró en la víspera en Colombia ha dejado decenas de fallecidos, así como numerosos edificios destruidos. El Gobierno declaró una situación de emergencia y estableció como prioridad las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
Rescatista busca a sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali (noroeste), Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
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Aumenta el número de fallecidos en Colombia debido al sismo de magnitud 7,4
22:19 GMT
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