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Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania

Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron dos buques de carga que transportaban material militar destinado a las tropas ucranianas, uno de ellos en el puerto... 08.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-08T14:48+0000

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Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.

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