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Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania
Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania
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Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron dos buques de carga que transportaban material militar destinado a las tropas ucranianas, uno de ellos en el puerto... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania

14:48 GMT 08.08.2026 (actualizado: 14:50 GMT 08.08.2026)
© REUTERS Nina LiashonokEl humo se eleva desde un buque, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 28 de julio de 2026
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Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron dos buques de carga que transportaban material militar destinado a las tropas ucranianas, uno de ellos en el puerto ucraniano de Nikoláyev y otro en el mar Negro, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando la infraestructura portuaria ucraniana y los buques de guerra desplegados para las Fuerzas Armadas de Ucrania", comunicaron desde el organismo.
Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:
En el puerto de Odesa, almacenes militares con equipos de comunicaciones y sistemas de guerra electrónica.
En el puerto de Nikoláyev, un buque que transportaba equipo militar, así como un almacén con armas y suministros militares.
En el mar Negro, un buque que transportaba suministros militares para las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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