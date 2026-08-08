https://noticiaslatam.lat/20260808/rusia-ataca-2-cargueros-que-transportaban-material-belico-para-ucrania-1174597274.html
Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania
Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron dos buques de carga que transportaban material militar destinado a las tropas ucranianas, uno de ellos en el puerto... 08.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-08T14:48+0000
2026-08-08T14:48+0000
2026-08-08T14:50+0000
defensa
ucrania
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
odesa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/08/1174597089_245:617:2261:1751_1920x0_80_0_0_82cc580cbc6a09df502eb260503af523.jpg
Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20260808/ucrania-despliega-a-mercenarios-latinoamericanos-en-campamento-infantil-denuncian-las-fuerzas-de-1174582242.html
ucrania
odesa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/08/1174597089_474:510:2063:1702_1920x0_80_0_0_a1638c44cd22387737c516c6a58b3331.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, odesa
ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, odesa
Rusia ataca 2 cargueros que transportaban material bélico para Ucrania
14:48 GMT 08.08.2026 (actualizado: 14:50 GMT 08.08.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron dos buques de carga que transportaban material militar destinado a las tropas ucranianas, uno de ellos en el puerto ucraniano de Nikoláyev y otro en el mar Negro, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando la infraestructura portuaria ucraniana y los buques de guerra desplegados para las Fuerzas Armadas de Ucrania", comunicaron desde el organismo.
Durante el día, armas de precisión terrestres y drones atacaron:
En el puerto de Odesa
, almacenes militares con equipos de comunicaciones y sistemas de guerra electrónica.
En el puerto de Nikoláyev
, un buque que transportaba equipo militar, así como un almacén con armas y suministros militares.
En el mar Negro
, un buque que transportaba suministros militares para las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Desde el Ministerio de Defensa ruso han recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.