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La UE utiliza su operación en el Mediterráneo para intimidar a transportistas, denuncia la Cancillería rusa

La UE utiliza su operación en el Mediterráneo para intimidar a transportistas, denuncia la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

La operación de la Unión Europea en el mar Mediterráneo, denominada Irini, se usa para intimidar a los transportistas comerciales y obstaculizar la navegación... 12.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-12T19:21+0000

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También subrayó que los europeos, refiriéndose al mandato "ajustado" de esta operación, realizan inspecciones ilegales de buques extranjeros para contrarrestar el transporte marítimo de petróleo y otras mercancías en interés de Rusia."La 'verificación de la bandera', teóricamente permitida por el derecho marítimo, en este caso no es más que una pantalla para hacer cuentas políticas e implementar medidas coercitivas unilaterales que Bruselas intenta imponer a todo el mundo", puntualizó la vocera.El bloque comunitario con sus medidas "absolutamente incompatibles con las normas del derecho internacional" se expone a grandes peligros, alertó.La diplomática recordó que las tareas de Irini, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyeron monitorear el cumplimiento del embargo de armas a Libia, recopilar información sobre la exportación ilegal de petróleo del país africano, así como vigilar el transporte ilegal de personas en alta mar. Su mandato expiró en mayo de 2026, añadió.

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