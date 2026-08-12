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La UE utiliza su operación en el Mediterráneo para intimidar a transportistas, denuncia la Cancillería rusa
La UE utiliza su operación en el Mediterráneo para intimidar a transportistas, denuncia la Cancillería rusa
Sputnik Mundo
La operación de la Unión Europea en el mar Mediterráneo, denominada Irini, se usa para intimidar a los transportistas comerciales y obstaculizar la navegación... 12.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-12T19:21+0000
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También subrayó que los europeos, refiriéndose al mandato "ajustado" de esta operación, realizan inspecciones ilegales de buques extranjeros para contrarrestar el transporte marítimo de petróleo y otras mercancías en interés de Rusia."La 'verificación de la bandera', teóricamente permitida por el derecho marítimo, en este caso no es más que una pantalla para hacer cuentas políticas e implementar medidas coercitivas unilaterales que Bruselas intenta imponer a todo el mundo", puntualizó la vocera.El bloque comunitario con sus medidas "absolutamente incompatibles con las normas del derecho internacional" se expone a grandes peligros, alertó.La diplomática recordó que las tareas de Irini, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyeron monitorear el cumplimiento del embargo de armas a Libia, recopilar información sobre la exportación ilegal de petróleo del país africano, así como vigilar el transporte ilegal de personas en alta mar. Su mandato expiró en mayo de 2026, añadió.
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La UE utiliza su operación en el Mediterráneo para intimidar a transportistas, denuncia la Cancillería rusa
La operación de la Unión Europea en el mar Mediterráneo, denominada Irini, se usa para intimidar a los transportistas comerciales y obstaculizar la navegación, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Además, apuntó al abuso de las normas vigentes del derecho internacional.
"Hoy en día, la UE utiliza Irini para intimidar a los transportistas comerciales y obstaculizar la libertad de navegación. Hay un claro abuso de las normas jurídicas internacionales vigentes y una interpretación amplia de sus facultades", señaló en un comunicado.
También subrayó que los europeos, refiriéndose al mandato "ajustado" de esta operación, realizan inspecciones ilegales de buques extranjeros para contrarrestar el transporte marítimo de petróleo y otras mercancías en interés de Rusia.
"La 'verificación de la bandera', teóricamente permitida por el derecho marítimo, en este caso no es más que una pantalla para hacer cuentas políticas e implementar medidas coercitivas unilaterales que Bruselas intenta imponer a todo el mundo", puntualizó la vocera.
El bloque comunitario con sus medidas "absolutamente incompatibles con las normas del derecho internacional" se expone a grandes peligros, alertó.
La diplomática recordó que las tareas de Irini, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyeron monitorear el cumplimiento del embargo de armas a Libia, recopilar información sobre la exportación ilegal de petróleo del país africano, así como vigilar el transporte ilegal de personas en alta mar. Su mandato expiró en mayo de 2026, añadió.
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