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La IA obliga a EEUU a preparar un plan de emergencia
La IA obliga a EEUU a preparar un plan de emergencia
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El temor a una IA fuera de control acaba de llegar al Congreso de EEUU. Tras un incidente con OpenAI, los legisladores impulsan una ley que obligaría a los... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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La IA obliga a EEUU a preparar un plan de emergencia

15:00 GMT 09.08.2026
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El temor a una IA fuera de control acaba de llegar al Congreso de EEUU. Tras un incidente con OpenAI, los legisladores impulsan una ley que obligaría a los sistemas de inteligencia artificial más poderosos a poder ser ralentizados, suspendidos o apagados.
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