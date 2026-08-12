EEUU reporta casi 14.000 casos de infección estomacal por ciclosporiasis

De acuerdo con la autoridad sanitaria, hay otros 10.500 casos aproximadamente que requerirán análisis adicionales. "La ciclosporiasis es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional y debe reportarse en 47 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York", se añade en el comunicado.Entre el 1 de mayo y el 10 de agosto, dos personas fallecieron a causa de la enfermedad y 740 fueron hospitalizadas en todo el país, añadieron los CDC. El brote en Estados Unidos se relacionó en un principio con lechugas contaminadas provenientes de México. Los síntomas de este padecimiento incluyen cuadros de diarrea severa, así como náuseas, fatiga o pérdida del apetito.
"Desde el 1 de mayo de 2026, los CDC han recibido informes de 13.895 casos de ciclosporiasis confirmados por laboratorio y contraídos en Estados Unidos. A modo de comparación, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2025 se notificaron 1.180 casos en el país", señalaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
De acuerdo con la autoridad sanitaria, hay otros 10.500 casos aproximadamente que requerirán análisis adicionales. "La ciclosporiasis es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional y debe reportarse en 47 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York", se añade en el comunicado.
Entre el 1 de mayo y el 10 de agosto, dos personas fallecieron a causa de la enfermedad y 740 fueron hospitalizadas en todo el país, añadieron los CDC. El brote en Estados Unidos se relacionó en un principio con lechugas contaminadas provenientes de México.
Los síntomas de este padecimiento incluyen cuadros de diarrea severa, así como náuseas, fatiga o pérdida del apetito.
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