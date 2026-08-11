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Aumenta el número de fallecidos en Colombia debido al sismo de magnitud 7,4
Aumenta el número de fallecidos en Colombia debido al sismo de magnitud 7,4
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ofreció un balance sobre el saldo que ha dejado hasta el momento el terremoto que golpeó al país... 11.08.2026, Sputnik Mundo
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Por otra parte, el mandatario dijo que se registran además 195 personas desaparecidas, además de 1.136 viviendas destruidas y 48 edificios colapsados. Desde Pereira, una de las ciudades más afectadas por el temblor, De la Espriella dijo que la prioridad será el hallazgo de sobrevivientes.El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, mientras las mayores afectaciones se concentran en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia.
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Aumenta el número de fallecidos en Colombia debido al sismo de magnitud 7,4

22:19 GMT 11.08.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaRescatista busca a sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali (noroeste), Colombia.
Rescatista busca a sobrevivientes entre los escombros de un edificio en Cali (noroeste), Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ofreció un balance sobre el saldo que ha dejado hasta el momento el terremoto que golpeó al país latinoamericano en la víspera. Al respecto, dijo que suman al menos 181 fallecidos y 2.595 heridos.
Por otra parte, el mandatario dijo que se registran además 195 personas desaparecidas, además de 1.136 viviendas destruidas y 48 edificios colapsados.
Daños en iglesia de Pereira, Colombia, tras el terremoto. - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
América Latina
Sismo en Colombia "es el más fuerte de la última década" en el país, según autoridades
ayer, 20:20 GMT
Desde Pereira, una de las ciudades más afectadas por el temblor, De la Espriella dijo que la prioridad será el hallazgo de sobrevivientes.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, mientras las mayores afectaciones se concentran en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia.
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