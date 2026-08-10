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¿Qué es el Paso de Cortés y por qué Sheinbaum propone cambiarle el nombre?

¿Qué es el Paso de Cortés y por qué Sheinbaum propone cambiarle el nombre?

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió modificar el mote del camino Paso de Cortés a Paso de los Pueblos Indígenas, esto como una manera de... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te cuenta qué es esa zona, vital para el centro del país latinoamericano:El Paso de Cortés es un puerto montañoso —un sendero en una cadena montañosa— localizado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Está dentro del municipio de Amecameca, en el Estado de México.Lleva el nombre del conquistador español Hernán Cortés, quien en noviembre de 1519 salió de Cholula, Puebla (centro) hacia México-Tenochtitlán, acompañado por 4.000 soldados. Durante su travesía, tomaron esa ruta a la ahora capital mexicana.Este camino está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, está abierto al público para realizar recorridos turísticos y senderismo.

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