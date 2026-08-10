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¿Qué es el Paso de Cortés y por qué Sheinbaum propone cambiarle el nombre?
¿Qué es el Paso de Cortés y por qué Sheinbaum propone cambiarle el nombre?
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió modificar el mote del camino Paso de Cortés a Paso de los Pueblos Indígenas, esto como una manera de... 10.08.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te cuenta qué es esa zona, vital para el centro del país latinoamericano:El Paso de Cortés es un puerto montañoso —un sendero en una cadena montañosa— localizado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Está dentro del municipio de Amecameca, en el Estado de México.Lleva el nombre del conquistador español Hernán Cortés, quien en noviembre de 1519 salió de Cholula, Puebla (centro) hacia México-Tenochtitlán, acompañado por 4.000 soldados. Durante su travesía, tomaron esa ruta a la ahora capital mexicana.Este camino está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, está abierto al público para realizar recorridos turísticos y senderismo.
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¿Qué es el Paso de Cortés y por qué Sheinbaum propone cambiarle el nombre?

01:45 GMT 10.08.2026
© AP Photo / Marco UgarteDesde el Paso de Cortés se observa el volcán Popocatépetl.
Desde el Paso de Cortés se observa el volcán Popocatépetl. - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió modificar el mote del camino Paso de Cortés a Paso de los Pueblos Indígenas, esto como una manera de resignificar a las comunidades que existieron antes de la llegada de los españoles al territorio nacional.
"Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes", dijo durante un evento en Puebla (centro).
Así fueron los grandes diluvios que hundieron a la Ciudad de México desde hace más de 500 años (Parte 1 / Parte 2 / Parte 3) - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
Así fueron los grandes diluvios que "hundieron" a la Ciudad de México desde hace más de 500 años
29 de septiembre 2025, 03:50 GMT

Sputnik te cuenta qué es esa zona, vital para el centro del país latinoamericano:

El Paso de Cortés es un puerto montañoso —un sendero en una cadena montañosa— localizado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Está dentro del municipio de Amecameca, en el Estado de México.
Lleva el nombre del conquistador español Hernán Cortés, quien en noviembre de 1519 salió de Cholula, Puebla (centro) hacia México-Tenochtitlán, acompañado por 4.000 soldados. Durante su travesía, tomaron esa ruta a la ahora capital mexicana.
Este camino está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, está abierto al público para realizar recorridos turísticos y senderismo.
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