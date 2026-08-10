¿Qué es el Paso de Cortés y por qué Sheinbaum propone cambiarle el nombre?

Sputnik te cuenta qué es esa zona, vital para el centro del país latinoamericano:El Paso de Cortés es un puerto montañoso —un sendero en una cadena montañosa— localizado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Está dentro del municipio de Amecameca, en el Estado de México.Lleva el nombre del conquistador español Hernán Cortés, quien en noviembre de 1519 salió de Cholula, Puebla (centro) hacia México-Tenochtitlán, acompañado por 4.000 soldados. Durante su travesía, tomaron esa ruta a la ahora capital mexicana.Este camino está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, está abierto al público para realizar recorridos turísticos y senderismo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió modificar el mote del camino Paso de Cortés a Paso de los Pueblos Indígenas, esto como una manera de resignificar a las comunidades que existieron antes de la llegada de los españoles al territorio nacional.
"Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes", dijo durante un evento en Puebla (centro).