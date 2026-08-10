Órgano electoral mexicano aclara uso de plataforma tecnológica ligada al escándalo de la UNAM

Además, el ente añadió que, debido a ello, "cualquier valoración relacionada con servicios contratados por otras instituciones corresponde al ámbito de esos procedimientos y no guarda relación con el cumplimiento del objeto contractual celebrado por el Instituto Nacional Electoral".Actualmente, Territorium Life está en la mira de la sociedad mexicana debido a que fue la plataforma encargada de aplicar las pruebas de ingreso a aspirantes de la UNAM, mismas que registraron fallas durante su desarrollo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que su nexo con Territorium Life se basa en mera capacitación interna de sus integrantes, sin tener un vínculo similar como el surgido con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"El objeto de este contrato es distinto al servicio convenido por otras instituciones para la aplicación de exámenes de admisión. La plataforma del Centro Virtual INE fue contratada para atender procesos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje institucional, por lo que corresponde a un servicio con alcances, funcionalidades y requerimientos técnicos diferentes", destacó en un comunicado.
Además, el ente añadió que, debido a ello, "cualquier valoración relacionada con servicios contratados por otras instituciones corresponde al ámbito de esos procedimientos y no guarda relación con el cumplimiento del objeto contractual celebrado por el Instituto Nacional Electoral".