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Generación Z en el Reino Unido ni estudia ni trabaja: ¿cómo ha llegado el país a esta situación?
Generación Z en el Reino Unido ni estudia ni trabaja: ¿cómo ha llegado el país a esta situación?
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La economía del Reino Unido pierde 168.700 millones de dólares al año debido a los jóvenes que no estudian ni trabajan, informa un medio británico. La... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T18:18+0000
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Citando un estudio del exministro de Sanidad, Alan Milburn, el informe de la prensa emplea el término Neet, que se aplica a los jóvenes "que no cursan estudios, no tienen empleo ni reciben formación".Sin embargo, los medios no se apresuran a culpar a la propia generación Z de pereza o falta de voluntad para trabajar, sino que señalan ante todo su desencanto. Apenas uno de cada cuatro jóvenes cree que todas las personas de la sociedad tienen las mismas oportunidades, subrayan.Este estado de ánimo pesimista se explica por el hecho de que esta generación creció bajo las políticas de austeridad aplicadas por los conservadores tras la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19. Esta se describe como la causa principal, aunque no la única.Al volver sobre las políticas de austeridad, el artículo hace referencia a importantes recortes en la financiación de la educación, que ascienden aproximadamente a un 76%, o 1.700 millones de dólares. Sin embargo, según muestran los estudios, eliminar los programas de apoyo termina costándole más al Estado, destaca el medio.
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Generación Z en el Reino Unido ni estudia ni trabaja: ¿cómo ha llegado el país a esta situación?
La economía del Reino Unido pierde 168.700 millones de dólares al año debido a los jóvenes que no estudian ni trabajan, informa un medio británico. La responsabilidad recae en la fallida política social del Gobierno. La prensa analiza y explica cómo se ha llegado a esta situación.
Citando un estudio del exministro de Sanidad, Alan Milburn, el informe de la prensa emplea el término Neet, que se aplica a los jóvenes "que no cursan estudios, no tienen empleo ni reciben formación".
Sin embargo, los medios no se apresuran a culpar a la propia generación Z de pereza o falta de voluntad para trabajar, sino que señalan ante todo su desencanto. Apenas uno de cada cuatro jóvenes cree que todas las personas de la sociedad tienen las mismas oportunidades, subrayan.
Este estado de ánimo pesimista se explica por el hecho de que esta generación creció bajo las políticas de austeridad aplicadas por los conservadores tras la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19. Esta se describe como la causa principal, aunque no la única.
"El nivel de servicios públicos del que disfrutaron sus padres ha desaparecido, el coste de vida aumenta, la revolución de la IA lo está cambiando todo y el planeta está en llamas", añade The Guardian.
Al volver sobre las políticas de austeridad, el artículo hace referencia a importantes recortes en la financiación de la educación, que ascienden aproximadamente a un 76%, o 1.700 millones de dólares. Sin embargo, según muestran los estudios, eliminar los programas de apoyo termina costándole más al Estado, destaca el medio.
"Es un patrón que se repite en todo el Gobierno. En lugar de invertir a tiempo en los servicios públicos para evitar que los problemas se desarrollen, el Estado se limita a apagar incendios", concluye el medio.
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