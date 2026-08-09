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"Preparados para cualquier cosa": deportistas rusos ganan 20 medallas de oro en la Copa Mundial de Natación de Invierno en Argentina

"Preparados para cualquier cosa": deportistas rusos ganan 20 medallas de oro en la Copa Mundial de Natación de Invierno en Argentina

Sputnik Mundo

La Copa Mundial de Natación de Invierno se celebró en Argentina en la primera mitad de agosto. En el evento se reunieron los participantes de al menos 15... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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La selección rusa estuvo integrada por cuatro nadadores, los cuales concursaron bajo su bandera nacional. El equipo no enfrentó grandes dificultades ni por el frío, ni por la presión psicológica, ni por las distancias, afirmó el nadador ruso Alexéi Zharkov, que estableció un récord mundial al lograr el mejor tiempo en los 25 metros.Otro ruso, Piotr Yasinski, admitió que participar en la competición fue un serio desafío para él. "El agua fría es un gran problema para mí, aunque soy un atleta experimentado (...) Esta fue literalmente mi primera inmersión en agua helada. Llevo 16 años entrenando en la piscina y compitiendo como nadador profesional", añadió. El programa de las competiciones incluyó pruebas de natación de hasta 300 metros, carreras de relevos y salidas en una piscina flotante.

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