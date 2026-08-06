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En Hiroshima repiten discursos rusófobos y omiten el papel de EEUU en el bombardeo atómico, señala la Cancillería rusa

En Hiroshima repiten discursos rusófobos y omiten el papel de EEUU en el bombardeo atómico, señala la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, repite año tras año argumentos rusófobos, pasando por alto el papel de EEUU en el bombardeo con bombas nucleares de la... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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Estas declaraciones se producen después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, evitaran mencionar durante la ceremonia por el 81.º aniversario del bombardeo el nombre del país responsable del lanzamiento de la bomba nuclear sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945.Así, Zajárova arremetió contra el político japonés por "volver a olvidar contarle al mundo quién es el responsable del sufrimiento de su ciudad".En sus intervenciones públicas, los responsables japoneses no suelen destacar nunca que fue EEUU quien llevó a cabo los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y los manuales educativos japoneses recogen en detalle la historia de los bombardeos de 1945.Cabe destacar que en 2025 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, evitó mencionar a Estados Unidos como responsable del ataque nuclear contra Hiroshima en su mensaje por el aniversario del bombardeo del 6 de agosto de 1945. Su discurso de este año tampoco incluyó referencias al país que llevó a cabo los ataques atómicos contra Japón.Los bombardeos nucleares sobre ambas ciudades fueron perpetrados por EEUU al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de acelerar la capitulación de Japón. Se trata de los únicos casos en la historia en los que se han utilizado armas nucleares con fines bélicos.Como consecuencia de la explosión de la bomba lanzada sobre Hiroshima, murieron en un solo día, según diversas estimaciones, entre 70.000 y 100.000 personas. A finales de 1945, el número de víctimas ascendió a 140.000, incluyendo a quienes fallecieron posteriormente en hospitales a causa de las heridas y de la exposición a la radiación. El balance total de víctimas de los bombardeos supera las 350.000 personas.A su vez, EEUU sigue sin reconocer su responsabilidad moral por los bombardeos atómicos y continúa justificando sus acciones por "necesidad militar". El expresidente Joe Biden, quien participó en la cumbre del G7 celebrada en Hiroshima en mayo de 2023, al igual que Barack Obama —el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar el monumento conmemorativo en 2016—, no pidió perdón por los ataques nucleares.

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