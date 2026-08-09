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Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y registran casi 1.500 bajas ucranianas en un día

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y registran casi 1.500 bajas ucranianas en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Torétskoye y Vasiútinskoye, en la república popular de Donetsk, durante el último día de combates... 09.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-09T12:59+0000

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A su vez, el grupo de fuerzas Centro tomó el control de la localidad de Torétskoye, en la misma región.En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 370 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 345 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 285 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 190 en la del grupo Sur, y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, un aeródromo militar, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 164 zonas.Las FFAA rusas también alcanzaron 17 vehículos blindados. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars estadounidense, 10 bombas guiadas y derribó 970 drones.

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