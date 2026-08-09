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Juramento de De la Espriella, la erupción en Guatemala y miles de patitos de goma en Chicago, entre las fotos de la semana

Juramento de De la Espriella, la erupción en Guatemala y miles de patitos de goma en Chicago, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El juramento del nuevo presidente... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.

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