Juramento de De la Espriella, la erupción en Guatemala y miles de patitos de goma en Chicago, entre las fotos de la semana
El nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el bastón ceremonial del presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante su investidura en Cali, Colombia.
El nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el bastón ceremonial del presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante su investidura en Cali, Colombia.
La lava sale del cráter del volcán de Fuego, vista desde el municipio de San Juan Alotenango, Guatemala.
La lava sale del cráter del volcán de Fuego, vista desde el municipio de San Juan Alotenango, Guatemala.
Personas bailan con paraguas en una 'calle lluviosa' con clima controlado en el complejo Voco Dubai Monaco, situado en el desarrollo The Heart of Europe, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La atracción genera lluvia bajo demanda y mantiene la temperatura en torno a los 27 grados Celsius, mientras los promotores de EAU exploran formas de hacer más confortables los espacios al aire libre durante la temporada de verano en la región.
Personas bailan con paraguas en una 'calle lluviosa' con clima controlado en el complejo Voco Dubai Monaco, situado en el desarrollo The Heart of Europe, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La atracción genera lluvia bajo demanda y mantiene la temperatura en torno a los 27 grados Celsius, mientras los promotores de EAU exploran formas de hacer más confortables los espacios al aire libre durante la temporada de verano en la región.
Actrices rusas durante un ensayo general del musical West Side Story en el Teatro Taganka de Moscú.
Actrices rusas durante un ensayo general del musical West Side Story en el Teatro Taganka de Moscú.
Un migrante reacciona tras recibir un golpe con una porra policial durante los enfrentamientos entre migrantes y los agentes de seguridad, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
Un migrante reacciona tras recibir un golpe con una porra policial durante los enfrentamientos entre migrantes y los agentes de seguridad, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.
Más de 90.000 patitos de goma son arrojados al río Chicago como parte del tradicional Chicago Duck Derby, organizado en apoyo a las Olimpiadas Especiales de Illinois, en Chicago.
Más de 90.000 patitos de goma son arrojados al río Chicago como parte del tradicional Chicago Duck Derby, organizado en apoyo a las Olimpiadas Especiales de Illinois, en Chicago.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, baila durante el tradicional desfile del Señor del Gran Poder en La Paz, Bolivia.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, baila durante el tradicional desfile del Señor del Gran Poder en La Paz, Bolivia.
Un menor se sienta junto a los robots humanoides G1 de Unitree Robotics mientras interactúa con un robot GO2 de Unitree, en una tienda de la compañía en Pekín, China.
Un menor se sienta junto a los robots humanoides G1 de Unitree Robotics mientras interactúa con un robot GO2 de Unitree, en una tienda de la compañía en Pekín, China.
Participantes del XI festival de surf de remo Fontanka SUP en San Petersburgo.
El recorrido del festival tiene una longitud de unos 8 km. Este año se registró un número récord de participantes: 11.000 personas procedentes de más de 250 localidades de Rusia y de otros 10 países.
Participantes del XI festival de surf de remo Fontanka SUP en San Petersburgo.
El recorrido del festival tiene una longitud de unos 8 km. Este año se registró un número récord de participantes: 11.000 personas procedentes de más de 250 localidades de Rusia y de otros 10 países.
El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el rey de España, Felipe VI, mientras asisten a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en la ciudad colombiana de Cali.
El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el rey de España, Felipe VI, mientras asisten a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en la ciudad colombiana de Cali.
Los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial emergen debido a la sequía frente a Djerdap II, una gran presa en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia.
Los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial emergen debido a la sequía frente a Djerdap II, una gran presa en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia.
La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa de recuperación de la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajistán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal de Ile-Baljash, en la región de Almatí, Kazajistán.
La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa de recuperación de la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajistán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal de Ile-Baljash, en la región de Almatí, Kazajistán.
Encuentro de fans de Spider-Man en la ciudad de San Petersburgo, antes del estreno de la película Spider-Man: Un nuevo día en Rusia.
Encuentro de fans de Spider-Man en la ciudad de San Petersburgo, antes del estreno de la película Spider-Man: Un nuevo día en Rusia.
Un hombre se cubre el rostro del humo mientras pasa junto a mercancías recuperadas del mercado Feria Barrio Lindo, después de que este se incendiara durante la noche, en Santa Cruz, Bolivia.
Un hombre se cubre el rostro del humo mientras pasa junto a mercancías recuperadas del mercado Feria Barrio Lindo, después de que este se incendiara durante la noche, en Santa Cruz, Bolivia.
Palestinos intentan apagar un automóvil en llamas tras un ataque de fuerzas de Israel en la ciudad de Gaza.
Palestinos intentan apagar un automóvil en llamas tras un ataque de fuerzas de Israel en la ciudad de Gaza.
Un cazador de cocodrilos sostiene la pata de un cocodrilo muerto para mostrar su tamaño durante una operación de caza en el río Kemena, en la ciudad de Bintulu, Malasia.
Un cazador de cocodrilos sostiene la pata de un cocodrilo muerto para mostrar su tamaño durante una operación de caza en el río Kemena, en la ciudad de Bintulu, Malasia.
Fieles musulmanes chiíes extienden las manos para tocar el santuario que rodea la tumba del imán Husein antes de Arbain —la conmemoración chií anual que marca 40 días después de la festividad de Ashura—, en el santuario del imán Husein, en Kerbala, Irak.
Fieles musulmanes chiíes extienden las manos para tocar el santuario que rodea la tumba del imán Husein antes de Arbain —la conmemoración chií anual que marca 40 días después de la festividad de Ashura—, en el santuario del imán Husein, en Kerbala, Irak.
Vista aérea de edificios destruidos por un incendio forestal en la población de Le Porge, departamento de Gironda, Francia, mientras las autoridades autorizaban a los evacuados a regresar a la zona.
Vista aérea de edificios destruidos por un incendio forestal en la población de Le Porge, departamento de Gironda, Francia, mientras las autoridades autorizaban a los evacuados a regresar a la zona.