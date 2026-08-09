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Juramento de De la Espriella, la erupción en Guatemala y miles de patitos de goma en Chicago, entre las fotos de la semana
Juramento de De la Espriella, la erupción en Guatemala y miles de patitos de goma en Chicago, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El juramento del nuevo presidente... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.
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Juramento de De la Espriella, la erupción en Guatemala y miles de patitos de goma en Chicago, entre las fotos de la semana

09:23 GMT 09.08.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El juramento del nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, la alerta máxima en Guatemala ante la erupción del volcán de Fuego y casi 100.000 patitos de goma recorriendo el río en Chicago.
Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.
© AP Photo / Matias Delacroix

El nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el bastón ceremonial del presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante su investidura en Cali, Colombia.

El nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el bastón ceremonial del presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante su investidura en Cali, Colombia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matias Delacroix

El nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el bastón ceremonial del presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante su investidura en Cali, Colombia.

© AP Photo / Moises Castillo

La lava sale del cráter del volcán de Fuego, vista desde el municipio de San Juan Alotenango, Guatemala.

La lava sale del cráter del volcán de Fuego, vista desde el municipio de San Juan Alotenango, Guatemala. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Moises Castillo

La lava sale del cráter del volcán de Fuego, vista desde el municipio de San Juan Alotenango, Guatemala.

© REUTERS Rula Rouhana

Personas bailan con paraguas en una 'calle lluviosa' con clima controlado en el complejo Voco Dubai Monaco, situado en el desarrollo The Heart of Europe, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La atracción genera lluvia bajo demanda y mantiene la temperatura en torno a los 27 grados Celsius, mientras los promotores de EAU exploran formas de hacer más confortables los espacios al aire libre durante la temporada de verano en la región.

Personas bailan con paraguas en una &#x27;calle lluviosa&#x27; con clima controlado en el complejo Voco Dubai Monaco, situado en el desarrollo The Heart of Europe, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU). La atracción genera lluvia bajo demanda y mantiene la temperatura en torno a los 27 grados Celsius, mientras los promotores de EAU exploran formas de hacer más confortables los espacios al aire libre durante la temporada de verano en la región. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Rula Rouhana

Personas bailan con paraguas en una 'calle lluviosa' con clima controlado en el complejo Voco Dubai Monaco, situado en el desarrollo The Heart of Europe, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La atracción genera lluvia bajo demanda y mantiene la temperatura en torno a los 27 grados Celsius, mientras los promotores de EAU exploran formas de hacer más confortables los espacios al aire libre durante la temporada de verano en la región.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Acceder al contenido multimedia

Actrices rusas durante un ensayo general del musical West Side Story en el Teatro Taganka de Moscú.

Actrices rusas durante un ensayo general del musical West Side Story en el Teatro Taganka de Moscú. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Actrices rusas durante un ensayo general del musical West Side Story en el Teatro Taganka de Moscú.

© REUTERS Pedro Nunes

Un migrante reacciona tras recibir un golpe con una porra policial durante los enfrentamientos entre migrantes y los agentes de seguridad, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

Un migrante reacciona tras recibir un golpe con una porra policial durante los enfrentamientos entre migrantes y los agentes de seguridad, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pedro Nunes

Un migrante reacciona tras recibir un golpe con una porra policial durante los enfrentamientos entre migrantes y los agentes de seguridad, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.

© AP Photo / Cybele Mayes-Osterman

Más de 90.000 patitos de goma son arrojados al río Chicago como parte del tradicional Chicago Duck Derby, organizado en apoyo a las Olimpiadas Especiales de Illinois, en Chicago.

Más de 90.000 patitos de goma son arrojados al río Chicago como parte del tradicional Chicago Duck Derby, organizado en apoyo a las Olimpiadas Especiales de Illinois, en Chicago. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Cybele Mayes-Osterman

Más de 90.000 patitos de goma son arrojados al río Chicago como parte del tradicional Chicago Duck Derby, organizado en apoyo a las Olimpiadas Especiales de Illinois, en Chicago.

© AP Photo / Juan Karita

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, baila durante el tradicional desfile del Señor del Gran Poder en La Paz, Bolivia.

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© AP Photo / Juan Karita

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, baila durante el tradicional desfile del Señor del Gran Poder en La Paz, Bolivia.

© REUTERS Tingshu Wang

Un menor se sienta junto a los robots humanoides G1 de Unitree Robotics mientras interactúa con un robot GO2 de Unitree, en una tienda de la compañía en Pekín, China.

Un menor se sienta junto a los robots humanoides G1 de Unitree Robotics mientras interactúa con un robot GO2 de Unitree, en una tienda de la compañía en Pekín, China. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Tingshu Wang

Un menor se sienta junto a los robots humanoides G1 de Unitree Robotics mientras interactúa con un robot GO2 de Unitree, en una tienda de la compañía en Pekín, China.

© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimedia

Participantes del XI festival de surf de remo Fontanka SUP en San Petersburgo.

El recorrido del festival tiene una longitud de unos 8 km. Este año se registró un número récord de participantes: 11.000 personas procedentes de más de 250 localidades de Rusia y de otros 10 países.

Participantes del XI festival de surf de remo Fontanka SUP en San Petersburgo. El recorrido del festival tiene una longitud de unos 8 km. Este año se registró un número récord de participantes: 11.000 personas procedentes de más de 250 localidades de Rusia y de otros 10 países. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Alexei Danichev
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Participantes del XI festival de surf de remo Fontanka SUP en San Petersburgo.

El recorrido del festival tiene una longitud de unos 8 km. Este año se registró un número récord de participantes: 11.000 personas procedentes de más de 250 localidades de Rusia y de otros 10 países.

© REUTERS Luisa Gonzalez

El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el rey de España, Felipe VI, mientras asisten a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en la ciudad colombiana de Cali.

El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el rey de España, Felipe VI, mientras asisten a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en la ciudad colombiana de Cali. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Luisa Gonzalez

El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el rey de España, Felipe VI, mientras asisten a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, en la ciudad colombiana de Cali.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial emergen debido a la sequía frente a Djerdap II, una gran presa en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia.

Los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial emergen debido a la sequía frente a Djerdap II, una gran presa en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Darko Vojinovic

Los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial emergen debido a la sequía frente a Djerdap II, una gran presa en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia.

© REUTERS Kazakhstan's Ministry of Ecology and Natural Resources

La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa de recuperación de la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajistán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal de Ile-Baljash, en la región de Almatí, Kazajistán.

La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa de recuperación de la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajistán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal de Ile-Baljash, en la región de Almatí, Kazajistán. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Kazakhstan's Ministry of Ecology and Natural Resources

La tigresa de Amur Umit salta de una camioneta mientras es liberada en la naturaleza como parte de un programa de recuperación de la población de tigres, marcando el primer regreso de la especie al hábitat natural de Kazajistán en más de 70 años, en la Reserva Natural Estatal de Ile-Baljash, en la región de Almatí, Kazajistán.

© Sputnik / Artem Pryakhin / Acceder al contenido multimedia

Encuentro de fans de Spider-Man en la ciudad de San Petersburgo, antes del estreno de la película Spider-Man: Un nuevo día en Rusia.

Encuentro de fans de Spider-Man en la ciudad de San Petersburgo, antes del estreno de la película Spider-Man: Un nuevo día en Rusia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Artem Pryakhin
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Encuentro de fans de Spider-Man en la ciudad de San Petersburgo, antes del estreno de la película Spider-Man: Un nuevo día en Rusia.

© REUTERS Ipa Ibanez

Un hombre se cubre el rostro del humo mientras pasa junto a mercancías recuperadas del mercado Feria Barrio Lindo, después de que este se incendiara durante la noche, en Santa Cruz, Bolivia.

Un hombre se cubre el rostro del humo mientras pasa junto a mercancías recuperadas del mercado Feria Barrio Lindo, después de que este se incendiara durante la noche, en Santa Cruz, Bolivia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ipa Ibanez

Un hombre se cubre el rostro del humo mientras pasa junto a mercancías recuperadas del mercado Feria Barrio Lindo, después de que este se incendiara durante la noche, en Santa Cruz, Bolivia.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

Palestinos intentan apagar un automóvil en llamas tras un ataque de fuerzas de Israel en la ciudad de Gaza.

Palestinos intentan apagar un automóvil en llamas tras un ataque de fuerzas de Israel en la ciudad de Gaza. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

Palestinos intentan apagar un automóvil en llamas tras un ataque de fuerzas de Israel en la ciudad de Gaza.

© REUTERS Hasnoor Hussain

Un cazador de cocodrilos sostiene la pata de un cocodrilo muerto para mostrar su tamaño durante una operación de caza en el río Kemena, en la ciudad de Bintulu, Malasia.

Un cazador de cocodrilos sostiene la pata de un cocodrilo muerto para mostrar su tamaño durante una operación de caza en el río Kemena, en la ciudad de Bintulu, Malasia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Hasnoor Hussain

Un cazador de cocodrilos sostiene la pata de un cocodrilo muerto para mostrar su tamaño durante una operación de caza en el río Kemena, en la ciudad de Bintulu, Malasia.

© AP Photo / Hadi Mizban

Fieles musulmanes chiíes extienden las manos para tocar el santuario que rodea la tumba del imán Husein antes de Arbain —la conmemoración chií anual que marca 40 días después de la festividad de Ashura—, en el santuario del imán Husein, en Kerbala, Irak.

Fieles musulmanes chiíes extienden las manos para tocar el santuario que rodea la tumba del imán Husein antes de Arbain —la conmemoración chií anual que marca 40 días después de la festividad de Ashura—, en el santuario del imán Husein, en Kerbala, Irak. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Hadi Mizban

Fieles musulmanes chiíes extienden las manos para tocar el santuario que rodea la tumba del imán Husein antes de Arbain —la conmemoración chií anual que marca 40 días después de la festividad de Ashura—, en el santuario del imán Husein, en Kerbala, Irak.

© REUTERS Yves Herman

Vista aérea de edificios destruidos por un incendio forestal en la población de Le Porge, departamento de Gironda, Francia, mientras las autoridades autorizaban a los evacuados a regresar a la zona.

Vista aérea de edificios destruidos por un incendio forestal en la población de Le Porge, departamento de Gironda, Francia, mientras las autoridades autorizaban a los evacuados a regresar a la zona. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Yves Herman

Vista aérea de edificios destruidos por un incendio forestal en la población de Le Porge, departamento de Gironda, Francia, mientras las autoridades autorizaban a los evacuados a regresar a la zona.

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