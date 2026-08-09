Dictan prisión preventiva a la apoderada legal de la firma ligada a la red de huachicol fiscal en México

La detenida es señalada por su presunta participación en delitos como contrabando y delincuencia organizada. Su imputación fue realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esto el mismo día de su arresto, el 8 de agosto. Las autoridades mexicanas han señalado que Ruffo "desempeñó la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional, al formar parte del órgano de dirección" de Ingemar.
Un juez de control emitió esta medida contra Guadalupe 'N', por su relación con la compañía Ingemar, empresa del exgobernador de Baja California (norte), Ernesto Ruffo, que estaría implicada en una red de robo de combustible.
La detenida es señalada por su presunta participación en delitos como contrabando y delincuencia organizada.
Su imputación fue realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esto el mismo día de su arresto, el 8 de agosto.
"La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Guadalupe 'N', por ello, la implicada quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur", de acuerdo con el diario local El Universal.